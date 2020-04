30,7 M€ de chiffre d'affaires 2019 - Croissance moyenne de +32% sur 5 ans

EBITDA positif intégrant 1,1 M€ de charges non récurrentes et de réorganisations

+4,7 M€ de free cash-flow permettant de diminuer l'endettement financier de -3,1 M€ et de renforcer la trésorerie disponible à 3,1 M€

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels 2019 audités, arrêtés par le Conseil d'administration le 17 avril 2020. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Pour rappel, le Groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018. Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019.

En K€ - Données IFRS 2018 S1 2019 S2 2019 2019 Chiffre d'affaires 18 780 14 179 16 505 30 684 Marge brute 6 742 4 920 5 743 10 663 % de marge brute 35,9% 34,7% 34,8% 34,8% EBITDA 560 (65) 103 38 Résultat opérationnel courant (1 872) (1 996) (1 406) (3 402) Autres produits et charges opérationnels (889) (202) (86) (288) Résultat opérationnel (2 761) (2 199) (1 491) (3 690) Résultat financier (418) (506) (590) (1 096) Résultat net (3 172) (2 580) (2 175) (4 755) Capacité d'autofinancement (172) (416) 15 (401) Cash-flow opérationnel 114 1 161 5 783 6 944 Free cash-flow (9 955) (11) 4 711 4 700

L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s'élevant à 1 831 K€ en 2018 et à 2 764 K€ en 2019 (dont 466 K€ liées à l'application de la norme IFRS 16 appliquée depuis le 1er janvier 2019), et des charges relatives aux plans de paiement en actions, s'élevant à 601 K€ en 2018 et à 676 K€ en 2019.

30,7 M€ de chiffre d'affaires annuel en croissance de +63%

A l'issue de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,7 M€, en progression de +63% par rapport à 2018, marquant ainsi une croissance annuelle moyenne très soutenue de +32% depuis 5 ans. Le Groupe Chacon a contribué pour 20,6 M€ au chiffre d'affaires annuel.

Après un 1er semestre consacré à l'intégration au sein d'AwoX, la nouvelle division Chacon & DIO a enregistré une solide croissance de +4% sur douze mois (donnée pro forma), en accélération au 2nd semestre (+8% en données pro forma) confirmant le succès du rapprochement. Cette division a représenté 67% de l'activité du groupe l'an dernier.

La division Cabasse Audio a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 6,3 M€ en 2019, contre 7,7 M€ un an plus tôt, soit 21% de l'activité du groupe en 2019. L'exercice écoulé a été marqué par une croissance annuelle de +7% sur les produits en marque propre, dont +27% au 2nd semestre, avec la montée en puissance des ventes de l'enceinte connectée active haute-définition THE PEARL, et depuis novembre de la nouvelle enceinte THE PEARL AKOYA. Le recul du chiffre d'affaires de la division par rapport à l'an dernier est lié aux ventes de barres de son pour Orange en 2018, non renouvelées en 2019, et à la volonté stratégique du groupe de se concentrer sur les produits haut-de-gamme en marque propre, plus contributeurs en marge.

Enfin, la division AwoX Home & Technologies a représenté 12% des ventes du groupe en 2019, à 3,7 M€, pénalisée par la mise sur le marché d'une nouvelle génération de modules de lighting au 1er semestre 2020, qui a entraîné un report des commandes sur 2020 afin d'opérer le changement de gamme des produits d'éclairage.

EBITDA positif en 2019, année d'intégration du Groupe Chacon

La marge brute s'est élevée à 10,7 M€ en 2019, en progression de +58%, représentant un taux de marge brute de 34,8% contre 35,9% en 2018 avec Groupe Chacon consolidé uniquement au 4ème trimestre.

L'EBITDA ressort à l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice à 38 K€. Cet EBITDA intègre toutefois plusieurs impacts négatifs non récurrents pour un total de 1,1 M€ en 2019, ventilés comme suit :

-0,3 M€ lié à un effet euro/dollar défavorable sur la période ;

-0,3 M€ de baisses de marge consenties sur la vente de stocks de produits anciennes générations de Chacon ;

-0,5 M€ de coûts de réorganisations liés à l'intégration, désormais achevée ;

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions pour 2,7 M€ (dont 0,5 M€ liés à l'application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019) et des charges non cash relatives aux plans de paiement en actions (0,7 M€), éléments comptables sans incidence sur la trésorerie, le résultat opérationnel courant ressort à -3,4 M€.

Le résultat net s'établit à -4,8 M€, après prise en compte des autres produits et charges opérationnels (0,3 M€ liés à des dotations aux provisions et amortissements) des charges financières pour 1,1 M€ (dont 0,3 M€ d'éléments non cash).

Enfin, portée par l'EBITDA et après retraitement des éléments sans incidence sur la trésorerie, la capacité d'autofinancement s'est établie à -0,4 M€, et positive au 2nd semestre 2019.

Free cash-flow record de 4,7 M€ permettant de diminuer de plus de 20% la dette financière du groupe

L'année 2019 a été marquée par une forte génération de cash-flow du groupe consécutivement à l'acquisition de Chacon.

Sous l'effet de l'harmonisation des processus de recouvrement (mise en place d'un contrat d'affacturage sur les créances clients de Chacon notamment) et des actions d'optimisation des stocks, la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a été soutenue à +7,4 M€. Le cash-flow d'exploitation ressort ainsi à +6,9 M€.

Après prise en compte des investissements pour -2,2 M€ (dédiés pour l'essentiel aux CAPEX), le free cash-flow ressort à un niveau record de +4,7 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

Ce solide free cash-flow a permis le désendettement financier du groupe, à hauteur de -3,1 M€ de remboursements nets des emprunts financiers, et d'accroître de +1,6 M€ la trésorerie.

3,1 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2019

La situation bilancielle témoigne de la politique de désendettement financier en 2019, consécutivement à l'acquisition du Groupe Chacon en 2018.

Les précédentes lignes court terme de financement du crédit clients ont été remboursées en totalité en 2019, améliorant fortement l'indépendance financière du groupe. Les dettes bancaires sont de 12,9 M€ et la trésorerie disponible a été portée à 3,1 M€ à fin décembre.

L'endettement financier net était ainsi de 9,7 M€ à fin 2019, contre 10,9 M€ un an plus tôt.

Au 31 décembre 2019, les fonds propres (incluant les quasi-fonds propres constitués des obligations convertibles émises) s'établissaient à 8,1 M€.

ACTIF - En K€ 31/12/

2018 31/12/

2019 PASSIF - En K€ 31/12/

2018 31/12/

2019 Actif immobilisé 13 525 13 755 Fonds propres1 10 805 8 064 Stocks 10 976 10 491 Avances remboursables 313 318 Créances clients 10 118 3 736 Dettes bancaires 12 563 12 856 Autres créances 3 284 3 402 Lignes de financement CT (crédit clients) 3 750 - Trésorerie 1 671 3 133 Dettes locatives - 723 Dettes fournisseurs 7 293 8 571 Autres passifs 4 849 3 984 Total 39 573 34 516 Total 39 573 34 516

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 792 K€ au 31 décembre 2018 et 3 359 K€ au 31 décembre 2019.

Point de situation lié à la pandémie de coronavirus (Covid-19)

Pour faire face à la pandémie de coronavirus (Covid-19), AwoX a adapté son organisation et pris les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'épidémie et protéger ses collaborateurs, ainsi que pour garantir la continuité de ses cycles industriels et commerciaux.

En matière de ressources humaines, les collaborateurs pour lesquels cette disposition est possible avec leur mission (Ressources humaines, Finance, R&D, Approvisionnement) travaillent depuis la mi-mars de leur domicile et assurent une continuité maximale de services.

Les sites de Montpellier, Brest et Singapour sont aujourd'hui provisoirement fermés, Bruxelles partiellement. En France et en Belgique, une partie des collaborateurs, dont les activités sont liées au process industriel, bénéficie des dispositifs d'activité partielle mis en place par les gouvernements.

En termes d'activité, la fermeture des réseaux de distribution physique depuis la mi-mars dans le cadre des mesures de confinement impacte l'activité des clients du groupe à travers l'Europe. Le groupe a enregistré des demandes de reports de livraisons. Pour rappel, 85% de l'activité est réalisée auprès de très grands comptes de la grande distribution et d'acteurs industriels de premier plan, tels les opérateurs télécoms.

En ce qui concerne les stocks, la fermeture des usines chinoises en début d'année a occasionné des retards de production de l'ordre de 4 à 6 semaines en début d'année, mais sans impact significatif pour le groupe qui disposait, dès janvier, de stocks représentant plus de 6 mois d'activité pour l'ensemble de ses divisions. Les plateformes logistiques du groupe, basées à Anvers (Belgique) et Le Havre (France) sont, à ce jour, pleinement opérationnelles et assurent les flux de marchandises.

Sur le plan financier, le groupe met progressivement en œuvre les dispositifs de soutien économique et financier pour limiter l'impact de cette crise sur ses résultats.

Les conséquences de la crise sanitaire ont impacté l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2020 sur les quinze derniers jours du trimestre. Il est aujourd'hui difficile d'évaluer les conséquences de cette situation, le ralentissement de l'activité et la durée de fermeture des magasins étant fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de confinement dans chacun des pays. Il est à noter que certains pays, dont la Belgique, viennent d'annoncer la réouverture des magasins de bricolage.

Perspectives : marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2022

Au-delà des incertitudes à court terme, le Groupe AwoX maintient sa feuille de route et ses développements de nouveaux produits pour l'année 2020 :

Chacon & DIO Home : mise sur le marché en 2020 des premiers produits connectés issus de la combinaison avec les technologies AwoX dans les segments particulièrement dynamiques de l'énergie et de la sécurité (vidéo protection). Un premier produit de prise connectée, pilotable dans l'écosystème DIO, à partir de son Smartphone mais également à la voix (Google Voice, Amazon Alexa), rencontre déjà un fort succès auprès des distributeurs ;

: mise sur le marché en 2020 des premiers produits connectés issus de la combinaison avec les technologies AwoX dans les segments particulièrement dynamiques de l'énergie et de la sécurité (vidéo protection). Un premier produit de prise connectée, pilotable dans l'écosystème DIO, à partir de son Smartphone mais également à la voix (Google Voice, Amazon Alexa), rencontre déjà un fort succès auprès des distributeurs ; Cabasse Audio : commercialisation en cours d'année de plusieurs nouveaux produits, dans la continuité du succès des enceintes connectées haut de gamme THE PEARL et THE PEARL AKOYA ;

: commercialisation en cours d'année de plusieurs nouveaux produits, dans la continuité du succès des enceintes connectées haut de gamme THE PEARL et THE PEARL AKOYA ; AwoX Home & Technologies : déploiement des produits d'éclairage connectés, dotés de la nouvelle génération de modules de lighting, à caractère grand public et volumiques.

A plus long terme, l'ambition du groupe reste d'atteindre une marge d'EBITDA cible de 10%, à un horizon désormais fixé à 2022 avec un décalage d'un an pour intégrer l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Agenda financier 2020

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020 11 mai 2020 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 27 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 9 755 887

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

1 La division AwoX Home & Technologies regroupe, depuis le 1er janvier 2019, les activités AwoX Home et AwoX Technologies.

© 2020 ActusNews