EBITDA et CAF quasi à l'équilibre malgré les charges d'intégration de Groupe Chacon et un effet euro/dollar défavorable

Structuration financière : un cash-flow opérationnel de +1,2 M€ et une variation de trésorerie de +1,6 M€ au 1er semestre 2019

3,2 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2019 et une structure financière maîtrisée

Une marge d'EBITDA de 10% visée à horizon 3 ans

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels 2019 audités, arrêtés par le Conseil d'administration le 23 septembre 2019. Les diligences de revue limitée des comptes consolidés semestriels sont réalisées et le rapport d'examen limité est en cours d'émission par le collège des commissaires aux comptes. Pour rappel, le Groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018. Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019.

En K€ - Données IFRS S1 2018 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 5 328 14 179 + 8 851 Marge brute 2 178 4 920 + 2 742 % de marge brute 40,9% 34,7% EBITDA (312) (65) +247 Résultat opérationnel courant (1 372) (1 996) -624 Autres produits et charges opérationnels (346) (202) +144 Résultat opérationnel (1 718) (2 199) -481 Résultat financier (125) (506) -381 Résultat net (1 844) (2 580) -736 Capacité d'autofinancement (661) (416) +245 Cash-flow opérationnel (1 333) 1 161 +2 494

L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s'élevant à 956 K€ au 1er semestre 2018 et à 1 388 K€ au 1er semestre 2019 (dont 227 K€ liées à l'application de la norme IFRS 16 appliquée depuis le 1er janvier 2019), et des charges relatives aux plans de paiement en actions, s'élevant à 104 K€ au 1er semestre 2018 et à 543 K€ au 1er semestre 2019.

Alain Molinié, Président - Directeur général, déclare :

« Le 1er semestre 2019 témoigne de la réussite d'une première étape importante dans la construction du groupe : au niveau de l'intégration des sociétés dans le nouvel ensemble désormais constitué d'AwoX et Groupe Chacon, au niveau de la mise en œuvre des investissements nécessaires à son développement (système d'information unifié, commercialisation des premiers produits connectés Chacon issus des technologies AwoX , lancement des premiers développements communs en matière de R&D, etc.), mais aussi dans sa structuration financière afin d'asseoir le nouveau groupe sur des bases solides et un endettement maîtrisé. »

Fort accroissement de l'activité à +164% sur le semestre

A l'issue du 1er semestre 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,1 M€, en progression de +164%. Consolidé depuis le 1er octobre 2019, le Groupe Chacon a contribué pour 9,9 M€ au chiffre d'affaires semestriel.

Le semestre écoulé a notamment été marqué par la croissance de +55% des produits de lighting connectés (ex-division AwoX Home1), sous l'effet de la montée en puissance des livraisons d'ampoules connectées dans le cadre des accords noués avec Deutsche Telekom et Orange (effectif depuis le 2ème trimestre 2019), ainsi qu'EGLO à l'international. Le chiffre d'affaires de la division AwoX Home & Technologies ressort à 1,8 M€, en progression de +12%, compte tenu de la fin de l'érosion des ventes de licences de connectivité pour les tablettes et smartphones. Les licences de technologies, désormais totalement liées aux ventes de produits de lighting connecté et Smart Home à compter du 2nd semestre, et devraient ainsi renouer avec des croissances proches des ventes de lighting.

Le chiffre d'affaires semestriel de la division Chacon & DIO Home s'est établi à 9,9 M€ (non consolidé au 1er semestre 2018). En légère progression pro forma de +1%, le semestre a pâti d'une base de comparaison défavorable, liée à des livraisons significatives d'une nouvelle gamme de produits Vidéophones début 2018.

Enfin, la division Cabasse Audio s'est inscrite en recul de -34% au 1er semestre 2019, imputable aux ventes significatives de barres de son pour Orange réalisées au 1er semestre 2018. La montée en puissance des ventes de la nouvelle enceinte connectée active THE PEARL se poursuit, désormais commercialisée depuis juillet 2019 au sein des grands magasins FNAC de la région parisienne.

EBITDA et CAF proches de l'équilibre sur le semestre malgré un change défavorable et des frais d'intégration de Chacon

La marge brute semestrielle s'est élevée à 4,9 M€, en progression de +126%, représentant un taux de marge brute de 34,7% non comparable avec celui du 1er semestre 2018. Pour rappel, le taux de marge brute du 1er semestre 2018 de 40,9% n'intégrait pas la consolidation du Groupe Chacon, effective depuis le 4ème trimestre 2018, et s'appuyait sur un mix produits différent.

L'EBITDA ressort quasiment à l'équilibre au 1er semestre 2019, à -0,07 M€, malgré des frais ponctuels de 0,15 M€ liés à l'intégration et à la réorganisation de Chacon, qui seront nuls au 2nd semestre, et un effet euro/dollar défavorable sur la période qui a pesé à hauteur de 0,4 M€ sur l'EBITDA.

En dépit d'une saisonnalité peu favorable (l'essentiel du résultat étant traditionnellement réalisé au 2nd semestre de l'exercice compte tenu d'un niveau d'activité plus important), les premiers effets de synergies industrielles et opérationnelles et des gains de massification issus du rapprochement avec Groupe Chacon ont commencé à se matérialiser au 1er semestre 2019, et vont s'accélérer au cours des prochains mois, principalement au niveau de la rationalisation des achats ou des investissements R&D, notamment en matière de logiciels connectés.

Après prise en compte des éléments sans incidence sur la trésorerie (dotations nettes aux amortissements et provision pour 1,4 M€ et des charges non cash relatives aux plans de paiement en actions pour 0,5 M€,

le résultat opérationnel courant semestriel ressort à -2,0 M€. Le résultat net s'établit à -2,6 M€, après prise en compte des autres produits et charges opérationnels (0,2 M€ également liés à l'intégration de Groupe Chacon) des charges financières pour 0,5 M€ (dont 0,3M€ d'éléments non cash).

Enfin, portée par l'EBITDA et après retraitement des éléments sans incidence sur la trésorerie, la capacité d'autofinancement s'est établie à -0,4 M€, proche de l'équilibre au 1er semestre 2019.

Génération de +1,2 M€ de cash-flow d'exploitation grâce aux effets d'échelle - Variation de trésorerie positive de +1,6 M€ qui témoigne de la structure financière du nouveau groupe

Le groupe a amélioré de +1,6 M€ la variation du BFR, fruit des actions d'optimisation des stocks de Chacon, qui va se poursuivre au 2nd semestre, et de la nette diminution des créances clients, du fait de l'harmonisation des processus de recouvrement au sein de Chacon.

Du fait de cette variation positive du besoin en fonds de roulement, le cash-flow lié à l'activité ressort à +1,2 M€.

Les flux d'investissements se sont élevés à -1,2 M€ au 1er semestre, dédiés pour l'essentiel aux CAPEX (investissements usuels) de l'entreprise.

Les flux de financements sont de +1,6 M€, dont -2,2 M€ de remboursements nets des emprunts financiers et +4,1 M€ de dette d'affacturage grâce au contrat mis en place par le Groupe au 1er semestre 2019 sur les créances clients de Chacon.

Au total, la variation de trésorerie est positive de +1,6 M€ au 1er semestre 2019, témoignant d'une bonne maîtrise des flux financiers post intégration de Groupe Chacon.

Une structure financière maîtrisée avec une trésorerie disponible de 3,2 M€ au 30 juin 2019

Au 30 juin 2019, les fonds propres (incluant les quasi-fonds propres constitués des obligations convertibles émises) s'établissaient à 9,5 M€, contre 10,7 M€ au 31 décembre 2018.

Les dettes bancaires (hors avances conditionnées remboursables) s'élevaient à 13,1 M€ et la trésorerie disponible à 3,2 M€

A mi-année, l'endettement financier net était de 9,9 M€, représentant un gearing (ratio d'endettement financier net sur fonds propres) de 104% stable par rapport à fin 2018.

ACTIF - En K€ 31/12/2018 30/06/2019 PASSIF - En K€ 31/12/2018 30/06/2019 Actif immobilisé 13 450 14 387 Fonds propres1 10 730 9 464 Stocks 10 976 10 196 Avances remboursables 313 324 Créances clients 10 118 7 311 Dettes bancaires 12 563 13 082 Autres créances 3 284 4 240 Financement de crédits

clients 3 750 4 577 Trésorerie 1 671 3 201 Dettes fournisseurs 7 293 6 866 Autres passifs 4 849 5 020 Total 39 498 39 334 Total 39 498 39 334

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 717 K€ au 31/12/2018 et 3 484 K€ au 30/06/2019.

Perspectives : amélioration escomptée de l'EBITDA au 2nd semestre et confirmation de l'objectif 2021 de 10% de marge d'EBITDA

L'exercice 2019 est consacré à la finalisation de l'intégration du nouveau groupe et à la mise en œuvre progressive des synergies commerciales, technologiques, industrielles et financières.

Sur le plan commercial, une nouvelle gamme de produits de lighting connecté, sous la marque DiO Home, a été lancée à la rentrée 2019 auprès des distributeurs, et notamment Leroy Merlin. Pour la première fois, cette gamme est constituée de produits d'éclairage blanc dotés des technologies DiO (compatibles avec tous les accessoires de la marque) mais aussi connectés à Enki, la solution Maison Connectée de Leroy Merlin. Ces produits seront complétés, dans les prochaines semaines, d'une gamme couleur, toujours DiO compatible et de plus pilotable a la voix.

D'autres gamme de produits, de domotique, d'équipements électriques et de solutions de sécurité, sont actuellement en cours de développement et capitalisant sur les solutions logicielles connectées de AwoX seront commercialisés dans les prochains mois.

Pour l'exercice 2019, le groupe confirme l'amélioration progressive de sa marge d'EBITDA, avec une progression escomptée de la rentabilité au 2nd semestre 2019 par rapport au 1er semestre, sous l'effet de la croissance et de l'accélération des synergies.

A plus long terme, AwoX réitère son objectif d'une marge d'EBITDA de 10% à horizon 2021, conforme aux standards de rentabilité des marchés des équipements électriques.

Agenda financier 2019

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 28 octobre 2019 Chiffre d'affaires annuel 2019 3 février 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 8 124 356

Plus d'informations sur AwoX.com

1 La division AwoX Home & Technologies regroupe, depuis le 1er janvier 2019, les activités AwoX Home et AwoX Technologies.

