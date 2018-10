Cabasse, marque française emblématique, leader historique sur le marché de l'acoustique Haute-Fidélité, annonce le lancement, après 3 ans de R&D, d'un produit audio d'exception : THE PEARL, une enceinte connectée active Haute Définition qui concentre toute l'expertise et la technologie de la mythique Sphère, dans une enceinte active compacte au format arrondi. Avec son design à la fois raffiné et puissant et son acoustique d'une extrême pureté offrant, fidèle à la marque, une parfaite restitution de la musique sans aucune altération, coloration ou distorsion, THE PEARL a de quoi séduire les audiophiles les plus exigeants souhaitant évoluer vers un produit compact et sans fil sans compromission dans la qualité acoustique!

Elégance et noblesse des matériaux

Fidèle aux codes de la marque dans sa forme sphérique, pour la meilleure cohérence spatiale, THE PEARL joue la carte de la séduction avec une enceinte bijou décorative évoquant dans sa forme à la fois douceur et puissance. Ses matériaux nobles subliment la performance : pas moins de 6 couches de laque ont été nécessaires pour obtenir le meilleur rendu dans 2 finitions possibles : noire métallique anneau pur chromium, ou blanc nacré anneau argenté, mais aussi membranes en carbone, dissipateur et haut-parleur en aluminium, double coque renforcée et grille métallique aimantée au logo Cabasse… font toute la beauté de THE PEARL.

Pureté et puissance : le son à l'état pur !

Inventeur de la technologie des haut-parleurs coaxiaux qui ont fait la réputation de la marque depuis des décennies, Cabasse a réussi avec THE PEARL une nouvelle prouesse technologique : développer et intégrer dans un moindre volume (pour rappel hauteur de 130 cm pour la sphère contre 32 cm pour THE PEARL), le premier haut-parleur triaxial compact jamais réalisé (grave, medium, et nouveau tweeter coaxial à medium carbone et néodyme) pour une compacité, une tenue en puissance et une réponse en fréquence large et lisse de 14 Hz à 27000 Hz sans aucune directivité, coloration ou distorsion permettant de libérer la musique des contraintes techniques pour qu'elle ne soit plus qu'émotion. Son tout nouveau Woofer de 25cm, permet une excursion linéaire de plus de 30mm, offrant un niveau de basse exceptionnel le plus riche et dynamique du marché.

Avec une puissance sonore équivalente à celle d'une Formule 1 (118dB) et l'expertise acoustique Cabasse, THE PEARL restitue toute la pureté du son. Pour que l'immersion sonore soit parfaite, comme dans un auditorium, les ingénieurs Cabasse ont équipé cette enceinte exceptionnelle d'un système de calibration automatique (CRCS) avec un micro intégré à la technologie brevetée (équivalent à celui de la Sphère).

Et pour un rendu toujours plus exceptionnel, il est possible de créer un système stéréo aux performances incomparables avec deux enceintes THE PEARL très simplement en Wifi et sans boitier additionnel, pour l'écoute des sources dématérialisées, mais aussi d'un téléviseur, d'un lecteur CD, voire d'une combinaison platine et préampli phono pour l'écoute des vinyles à travers ses entrées optiques et analogiques. Facilement intégrables sur pieds, supports muraux ou posés, vos deux PEARLs offriront à toutes vos musiques et films la précision d'un système audio stéréo haut de gamme.

Streaming Ultra Haute Définition et Ultra connecté

THE PEARL, doté de la connectivité Bluetooth et Wifi, s'intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous les fichiers audio : du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC, qu'ils soient stockés sur des disques durs ou des ordinateurs, qu'ils soient proposés par des radios internet ou des services de musique en ligne (Spotify, Qobuz, Napster, Deezer, Tidal). THE PEARL est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et bientôt Amazon Alexa, et permet de streamer dans toute la maison n'importe quelle source connectée au produit (platine, TV…) ainsi que les téléphones ou tablettes connectés en Bluetooth.

Le contrôle au bout des doigts

Pour un usage simplifié, THE PEARL est également doté d'un contrôleur connecté aux finitions raffinées et au design épuré et ergonomique. Plus besoin de recourir à l'application, cette télécommande connectée en Bluetooth, et qui tient au creux de la main, permet de piloter facilement l'appareil : gestion du volume par rotation de la bague, choix des entrées, play et pause, sélection d'une radio ou d'un morceau de musique favori parmi les presets et programmation personnalisée grâce à l'application.

Résultat du savoir-faire historique de la marque Cabasse, THE PEARL est le produit audio de cette fin d'année – disponible en noir métallique ou en blanc nacré – anneau pur chromium à partir de début novembre 2018 au prix public indicatif de 2790 €.

Les caractéristiques techniques :

118 dB crête en mono

124 dB crête en configuration stéréo

14 - 27 000 Hz Medium-tweeter 13 cm coaxial BCI

Woofer 25 cm 25HELD

Aigu : 300 W RMS / 600 W crête

Medium : 300 W RMS / 600 W crête

Grave : 1 000 W RMS / 2 000 W crête

Ethernet/WiFi - Bluetooth - Optique SPDIF - Analogue RCA

USB pour mise en réseau des musiques sur stockage externe

Mono - stéréo avec 2 enceintes groupées

Multiroom Haute Résolution 326 x 327 x 323 mm

A propos de Cabasse :

Cabasse, entreprise française créée en 1950 par Georges Cabasse, s'est depuis toujours attachée à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Poussée par la recherche et le souhait de sans cesse innover, Cabasse a inventé et développé la technologie des haut-parleurs coaxiaux. Cette dernière permet de loger plusieurs haut-parleurs dans un petit espace, pour offrir aux mélomanes et amateurs de musique l'essence et le frisson d'un son pur.

Cabasse a été rachetée en octobre 2014 par AwoX le pure player des technologies et objets connectés dédiés à la Smarthome. Expert des technologies de streaming, AwoX apporte à Cabasse des compétences supplémentaires pour conforter sa postion de leader de l'audio Haute-Fidélié mais aussi l'ambition de devenir un acteur incontournable sur le marché du Streaming Haute-Fidélité.

Retrouvez plus d'informations sur la société Cabasse sur le site : www.cabasse.com

