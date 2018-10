AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce l'émission de la dixième tranche d'OCABSA (Obligations convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) dans le cadre du financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA au profit du fonds Bracknor Fund Ltd., qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 24 avril 2017 (lire le communiqué de presse du 24 avril 2017).

Cette dixième tranche est composée de 20 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 200 000 € intégralement souscrit par le fonds Bracknor Fund Ltd. L'émission de cette dixième tranche emporte le détachement de 48 278 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,0713 €, conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 entre AwoX et Bracknor Fund Ltd.

Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 24 avril 2017 ainsi que dans le prospectus n°17-335 visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juillet 2017.

Il est précisé que ces émissions ne donneront pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

AwoX rappelle que toutes les OCA des six premières tranches émises ont été converties à ce jour.

Objectifs de l'opération

Cette émission vise à financer l'accroissement de l'activité d'AwoX dans la Smart Home, notamment l'accélération de la croissance des volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) et le développement commercial de Cabasse Audio.

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés et acoustiques dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est également imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA (Digital Living Network Alliance) et figure parmi les membres du conseil d'administration d'OCF (Open Connectivity Foundation).

AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France sur les sites de Montpellier et Brest, et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 6 946 490



