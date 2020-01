(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'AwoX a augmenté de 11% en 2014 à 7,5 millions d'euros, a fait savoir le groupe ce jeudi soir.

En données proforma, ses revenus sont ressortis à douze millions d'euros.



Consolidée depuis le 1er octobre dernier, la société Cabasse a enregistré 2,1 millions d'euros de ventes au quatrième trimestre (6,6 millions d'euros sur l'année). Son intégration ainsi que la progression de 65% des ventes issus des objets connectés de marque AwoX à environ 1,6 million d'euros ont plus que compensé les reculs de respectivement 61 et 14% des divisions "Objets connectés en co-branding" et "Licences technologies de connectivité", dont les ventes se sont établies à 2,1 et 3,5 millions d'euros.



Sur la base du chiffre d'affaires proforma 2014 et sous l'effet des actions de développement menées avec succès l'an passé, AwoX anticipe une croissance soutenue de son activité en 2015.



