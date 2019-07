AXA : Premiers signes de retournement 11/07/2019 | 10:53 vente En cours

Cours d'entrée : 23.62€ | Objectif : 22.6€ | Stop : 24.2€ | Potentiel : 4.32% L'action AXA présente une configuration technique dégradée suggérant l'amorce d'un retournement de tendance avec à la clé une phase de repli.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 22.6 €. Graphique AXA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.5 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 21.13 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 23.79 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 23.8 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Données financières (EUR) CA 2019 108 Mrd EBIT 2019 8 030 M Résultat net 2019 6 086 M Trésorerie 2019 1 805 M Rendement 2019 6,19% PER 2019 8,81x PER 2020 8,06x VE / CA2019 0,50x VE / CA2020 0,53x Capitalisation 56 259 M Prochain événement sur AXA 01/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 27,4 € Dernier Cours de Cloture 23,7 € Ecart / Objectif Haut 35,0% Ecart / Objectif Moyen 15,5% Ecart / Objectif Bas -7,19% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Thomas Buberl Chief Executive Officer & Director Denis Pierre Marie Duverne Chairman Astrid Stange Chief Operating Officer Gérald Harlin Group Chief Financial Officer François Martineau Independent Director