AXA : Barclays ajuste sa cible dans une note sectorielle

03/04/2019 | 12:08

Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur AXA avec un objectif de cours ajusté de 23 à 23,5 euros, dans une note sur le secteur européen de l'assurance qu'il juge 'soutenu par la fiabilité des rendements'.



'Les assureurs continuent de se traiter sur une décote P/E (ratio cours sur BPA) par rapport au marché, quoique légèrement en dessous de la moyenne historique - plus prononcée pour les actions britanniques compte tenu de l'incertitude politique', note le broker.



'Si les vents contraires à court terme peuvent être évidents (Brexit, taux plus bas, détachements de dividendes à venir), les investisseurs continueront à récompenser une génération de capital ferme et une volatilité plus faible des résultats', pense-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.