AXA : Oddo BHF reste à 'achat' après la journée investisseurs

29/11/2018 | 13:38

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur AXA avec un objectif de 29 euros, après une journée investisseurs de l'assureur qui 'a démontré sa confiance quant à son business model (nouvelle politique de retour de capital) et à l'intégration de XL (synergies relevées)'.



Le bureau d'études rappelle que le groupe a relevé son objectif de RoE courant à 14/16% (12/14% auparavant) et sa fourchette cible de pay out ratio à 50/60% (45/55% auparavant). 'La forte décote du titre nous semble injustifiée', ajoute l'analyste.



