AXA : Oddo confirme son conseil à l'achat

07/08/2020 | 10:14

Oddo souligne que les revenus du groupe ont été de 52,4 MdE au 1er semestre (-10% en publié, +2% à données comparables), proche du consensus.



Oddo indique une forte croissance en assurance santé (+9% à d.c.) et une baisse plus marquée des primes en assurances vie (-8% à d.c. au S1, dont -21% au T2).



' Le résultat opérationnel a été de 1 885 ME au 1er semestre (-48%) en ligne avec notre prévision (1 875 ME) mais supérieur au consensus (1 784 ME). Il comprend une charge nette COVID de 1.5 MdE '.



Suite à l'annonce des résultats, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 24 E.



' Le marché reste sceptique sur la rentabilité d'AXA XL qui devrait toutefois bénéficier l'année prochaine des fortes hausses de prix. La marge de solvabilité d'AXA devant s'améliorer en fin d'année (cessions, intégration de XL dans le modèle interne), alors que le titre reste très décoté par rapport au reste du secteur ' rajoute Oddo.



