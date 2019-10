AXA : sort des valeurs favorites de Citi

02/10/2019 | 09:37

Tout en restant à l'achat sur le dossier AXA, Citi a retiré l'assureur français de la liste de ses valeurs préférées ('Focus List'). L'objectif de cours est ajusté de 25,8 à 26,2 euros.



Les analystes se sont penchés sur l'écart de valorisation entre Allianz et AXA, sachant que ce dernier est davantage sensible aux taux d'intérêt que son concurrent allemand ou que Generali. Ce qui pénalise la solvabilité du groupe français, mais ne peut pour autant expliquer totalement, estime Citi, sa plus faible valorisation. AXA conserve donc du potentiel.



Cela étant, et alors que le titre a pris 20% depuis le début de l'année, Citi se montre désormais moins optimiste quant aux rachats d'achats, ce qui justifie sa décision.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.