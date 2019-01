PARIS (Agefi-Dow Jones)--Morgan Stanley a repris mercredi le suivi d'Axa avec une recommandation "surpondérer" assortie d'un objectif de cours de 25,20 euros, qui offre un potentiel de hausse de plus de 25% par rapport au cours actuel. L'intermédiaire financier note que le titre se négocie actuellement à des "niveaux déprimés" avec un ratio cours/bénéfice ou PER de 7,1 pour l'exercice 2019 et un rendement estimé du dividende de 7,4%. "Cela représente une décote de PER de 21% sur Allianz et de 19% sur l'indice Stoxx Europe 600 Insurance", observe Morgan Stanley. Le courtier juge par ailleurs que les interrogations entourant l'acquisition par Axa de XL Group, l'un des leaders mondiaux de l'assurance dommages des entreprises, "sont dans les cours". Un scénario pessimiste valorisant XL Group à zéro et ne tenant compte d'aucune contribution aux bénéfices d'Axa ne ferait que porter le PER 2019 à 7,8, "soit un multiple encore modeste", souligne Morgan Stanley. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

