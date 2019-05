AXA : Comment la télémédecine aide AXA à relever le défi de la santé

Le marché de la télémédecine est en pleine croissance à travers le monde et devrait atteindre $130 milliards en 2025 contre $38 milliards aujourd'hui. Si l'attention d'AXA s'est souvent concentrée sur la téléconsultation avec les services Bonjour Docteur et Qare, il ne s'agit là que de l'une des multiples activités pouvant constituer un service de télémédecine. En effet, toute pratique médicale à distance utilisant la technologie en est partie intégrante, comme par exemple la télé-expertise, la télésurveillance, la téléassistance, ou la régulation médicale.

A ce titre, au-delà de la croissance pure de ce marché, on constate une diversification toujours plus grande des acteurs, avec par exemple de nouveaux services développés au sein de notre incubateur Kamet Ventures, touchant à l'assistance aux personnes âgées avec Birdie, ou encore à l'aide à la procréation avec Apricity. Plus lente en Europe, cette forte croissance et diversification est portée par le marché américain - représentant environ 50% du marché total aujourd'hui - et le marché chinois. Les acteurs américains et chinois ont par ailleurs déjà entamé leur expansion internationale avec plusieurs acquisitions, notamment en Europe avec la société de télémédecine Teladoc et en Asie du sud-est avec Ping An Good Doctor, la plateforme leader de soins médicaux et de prescription en ligne avec ses 228 millions d'utilisateurs. Ces deux leaders internationaux sont aujourd'hui des sociétés cotées et extrêmement bien valorisées en raison des fortes espérances de croissance future.

Nous sommes convaincus que la télémédecine, dans ses applications diverses, est une très belle opportunité pour mettre en œuvre la stratégie « Payer to Partner » d'AXA. Dans le cadre de ses initiatives santé, AXA Next a pour objectif de simplifier le parcours de soins en le rendant plus accessible et en y apportant de nouveaux services pour tous - la télémédecine en est un bon exemple car elle permet de donner un premier niveau de solutions à toute heure et dans tous les points d'un territoire donné.

Si les progrès technologiques nous permettent aujourd'hui un accès de plus en plus fluide et sécurisé, il reste plusieurs freins majeurs au développement : la réglementation qui a tendance à évoluer moins vite que la technologie ; la démonstration d'une réduction des coûts de la santé liée à la télémédecine, les solutions sont encore trop récentes pour démontrer un impact significatif, mais nous avons de premiers résultats prometteurs en particulier aux Etats-Unis avec Maestro Health ; mais aussi l'adoption par les médecins eux-mêmes qui doivent y trouver une valeur ajoutée dans leur pratique, au-delà de l'accès simplifié au patient.

Ces différents aspects combinés font qu'il est parfois difficile d'avoir un modèle économique stable et durable. Un autre défi à relever est la scalabilité internationale des solutions. En effet, y compris au sein d'un marché unique comme l'Europe, les systèmes de santé et réglementaires sont très différents, ce qui demande de gros efforts d'adaptation locale sur la partie technologique mais également au niveau de l'intégration de ces solutions au sein des écosystèmes locaux avec les hôpitaux, les pharmacies et les médecins.

AXA a été un pionnier en France en proposant deux modèles complémentaires depuis 2015, qui bénéficient d'une très bonne satisfaction client. AXA France et AXA Partners ont lancé le premier service de téléconsultation médicale en France, proposé à tous ceux ayant souscrit un contrat d'assurance santé au sein d'AXA France - soit potentiellement 8 millions de bénéficiaires. Au travers d'un numéro spécial utilisable 24h/24, les clients ont l'opportunité de joindre par téléphone l'un des médecins généralistes salariés d'AXA Assistance, tous inscrits à l'Ordre des médecins. À l'issue d'un échange téléphonique avec le patient - voire, dans certains cas, d'une consultation vidéo, le professionnel peut délivrer une prescription directement téléchargeable dans un espace client. Quatre ans après son lancement ce service d'accès médical non programmé est utilisé environ 1500 fois par mois en France. Aujourd'hui, au-delà de la France, nous offrons des solutions de télémédecine aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Thaïlande, et bientôt en Belgique…

La deuxième offre a été incubée par notre start-up studio Kamet Ventures, il s'agit de la plateforme de télémédecine Qare. La start-up propose des services de vidéo consultation depuis un an et demi. L'utilisateur y accède par l'intermédiaire d'une application mobile et peut communiquer avec des praticiens issus de dix-sept spécialités différentes : médecine générale, gynécologie ou psychologie par exemple. Le patient a alors toutes les cartes en main et peut choisir le professionnel qu'il veut en visioconférence, ainsi que l'heure de son rendez-vous médical selon les créneaux proposés. Dernière nouveauté en date : Qare expérimente dans plusieurs villes françaises la livraison de médicaments au domicile ou sur le lieu de travail du client. Ce dernier, une fois abonné, a alors accès aux consultations en illimité, l'autre offre, en B2B, est souscrite par des entreprises pour leurs collaborateurs. Pour ces deux propositions, Qare réalise aujourd'hui près de 200 consultations quotidiennes.