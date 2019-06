AXA : Côté AXA No.36

Dès le 6 mai, toujours lors du G7 Environnement, AXA a également annoncé le lancement d'un fonds d'investissement à impact, essentiellement consacré à la protection de la biodiversité. Il investira entre 150 et 200 M€ dans la mise en place de solutions concrètes visant des résultats positifs et mesurables pour accompagner la lutte contre le changement climatique et la destruction de la biodiversité.

WWF France and AXA recommendations for the members of the G7 Environment meeting in Metz, 5-6 May 2019

Selon le Living Planet Index du WWF, la biodiversité a été réduite de près de 60 % ces 4 dernières décennies. Des scientifiques de renoms parlent même de la sixième extinction de masse, la dernière en date ayant entrainé l'extinction des dinosaures… La disparition de plus en plus rapide des espèces représente un danger pour les services écosystémiques et une menace pour l'intégrité humaine. La disparition potentielle des services écologiques fondamentaux met en péril non seulement la population, mais aussi les activités qui en dépendent. Chacun de nous peut s'engager pour sauvegarder cet équilibre et préserver les services essentiels

réassurance. L'environnement tarifaire a continué d'évoluer de façon favorable au cours du trimestre. Durant ces 3 premiers mois, une nouvelle étape a été franchie dans le processus de transformation du Groupe avec la déconsolidation d'AXA Equitable Holdings, à la suite du placement d'une nouvelle tranche d'actions EQH en mars. Le profil du Groupe devient ainsi plus simple, plus clair et plus spécialisé.

prévus et imprévus qui peuvent intervenir dans la vie du client. L'Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine l'analyse pour identifier le décalage existant entre l'actif et le passif. Il peut ainsi proposer à son client les solutions dont il a besoin pour parer à toute éventualité et pérenniser sa situation personnelle ou professionnelle (assurance décès, arrêt de travail, invalidité, emprunt immobilier, mutuelle santé, retraite, épargne…).

Ces 1 200 experts offrent un accompagnement qui s'inscrit dans la durée à plus de 300 000 clients pour sécuriser leur situation personnelle, professionnelle et leur entreprise, leur permettant d'envisager l'avenir plus sereinement.

D'ores et déjà, AXA est un leader en télémédecine grâce à deux modèles complémentaires : le plateau médical d'AXA Partners qui a réalisé 20 000 consultations en 2018 et la startup Qare qui rassemble 60 000 utilisateurs pour 130 consultations vidéo par jour. Plus de 9 patients sur 10 sont satisfaits de ces services !

L'innovation joue d'ailleurs un rôle clé dans la stratégie du Groupe et la santé est l'une des priorités de l'écosystème d'innovation d'AXA avec pour objectif d'améliorer l'accès aux soins et leur qualité. La nouvelle organisation du Groupe, avec la création d'AXA Next, est un atout majeur pour identifier (AXA Labs), incuber (Kamet), soutenir (AXA Venture Partners) et déployer (AXA Partners) des services nouveaux.

En croissance, le marché de la santé est également au cœur de la stratégie d'AXA. L'assurance santé est moins exposée aux risques financiers et s'intègre donc dans la transformation du profil de risque du Groupe. Elle permet également à AXA d'avoir des interactions plus fréquentes avec ses clients : en assurance dommages c'est une interaction tous les 7 ans en moyenne, alors que pour l'assurance santé c'est 7 fois par an ! C'est un marché qui permet également de développer des services innovants pour les clients : télémédecine, plateformes digitales, intelligence artificielle… Opportunité de

