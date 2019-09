AXA : Côté AXA No.37

Les entretiens et ateliers conduits en partenariat avec la Société Financière Internationale* en Inde et au Nigeria ainsi que les groupes de discussion approfondis réalisés dans cinq autres pays émergents ont révélé l'existence d'un réservoir de croissance très important pour l'assurance, estimé à

financières dans 15 pays, toutes conçues sur la base de remontées terrain et de focus groups. Pour accompagner spécifiquement les femmes dans leur rôle non officiel de chief medical officer de leur foyer, le Groupe a par exemple développé des offres de téléconsultations, utilisées à 60 % par les femmes.

En Turquie, après avoir échangé avec des femmes entrepreneures, AXA a créé des garanties spécifiques, telles que la garde d'urgence des enfants pour leur permettre d'assurer leurs rendez-vous professionnels.

Au Mexique, les cancers féminins (tels que le cancer du sein) sont la première cause de mortalité des femmes entre 25 et 44 ans. Le Mujer Unica d'AXA inclut des services de dépistage annuel et de soutien psychologique pour les femmes et leurs familles, face à un événement de la vie aussi critique.

Construire une stratégie globale

L'objectif est désormais de construire une stratégie globale déployée dans toutes les entités d'AXA à travers le monde et de continuer à aller plus loin dans des domaines tels que la sécurité, la santé et la prévoyance. AXA a également à cœur de partager et d'amplifier ce mouvement en travaillant avec les acteurs clés du secteur lors d'événements tels que le Financial Alliance for Women. C'est en mobilisant toutes les énergies à grande échelle que les assureurs pourront collectivement toujours mieux répondre aux besoins des femmes… et par là-même, à ceux de la société.