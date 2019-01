AXA : France dévoile la nouvelle composition de son comex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 1er janvier 2019, Bertrand Poupard-Lafarge a succédé à Amaury De Warenghien en qualité de directeur Finances, Stratégie et Juridique d’AXA France et président du conseil de Surveillance d’AXA Banque. Il rejoint ainsi le comité exécutif présidé par Jacques de Peretti, PDG d’AXA France.Le comité exécutif est composé de Matthieu Bébéar, directeur général d'AXA Particuliers et IARD Entreprises ; Elise Bert, directrice Client Multi-accès, Data et Partenariats ; Diane Deperrois, directrice des Ressources Humaines ; Sandrine Duchêne, secrétaire générale, David Guillot de Suduiraut, directeur des Systèmes d'information ; Eric Lemaire, directeur de la Communication, de la Marque et de la Responsabilité d'Entreprise et Didier Weckner, directeur général d'AXA Santé et Collectives.