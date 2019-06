AXA : Gérald Harlin partira à la retraite à la fin de l'année, Etienne Bouas-Laurent lui succédera en tant que Directeur financier du Groupe le 1er janvier 2020. Etienne Bouas-Laurent, Karima Silvent et Georges Desvaux rejoignent le Comité de direction.

A titre personnel, cela a été pour moi un grand privilège de travailler avec Gérald et de pouvoir compter sur son expérience, son professionnalisme et son engagement sans faille pour la réussite du Groupe. Je sais que tous les collaborateurs d'AXA se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur alors que s'ouvre une nouvelle étape dans sa vie.

Je voudrais remercier très chaleureusement Gérald pour son importante contribution aux succès et au développement d'AXA au cours des 30 dernières années. Durant cette période, Gérald a occupé des postes financiers clés, de la trésorerie du Groupe à nos activités de gestion d'actifs, en France ou à la direction du Groupe. Il a joué un rôle décisif pour faire d'AXA un leader mondial de l'assurance. En tant que Directeur général adjoint et Directeur financier, il a été un acteur central dans l'élaboration de la stratégie d'AXA et dans sa mise en oeuvre opérationnelle au cours des trois dernières années.

Etienne Bouas-Laurent, Directeur général d'AXA Hong Kong, deviendra Directeur financier adjoint et membre du Comité de direction d'AXA le 1er septembre, puis Directeur financier du Groupe le 1er janvier 2020 quand Gérald Harlin partira à la retraite. Etienne est entré chez AXA en 1997 et il y a exercé différentes responsabilités financières et opérationnelles au cours de sa carrière dans le Groupe.

Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, Responsable des opérations d'assurance et membre du Comité de direction d'AXA, devient Directeur des risques et des investissements, assumant la responsabilité supplémentaire de superviser le Département investissements du Groupe, en plus de la gestion des risques et de la réassurance cédée.

Georges Desvaux, jusqu'ici Senior Partner chez McKinsey & Company, va devenir Directeur de la stratégie et du développement et membre du Comité de direction d'AXA. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.

Karima Silvent, Directrice des ressources humaines, rejoindra le Comité de direction à compter du 1er septembre.

« Le Comité de direction se réjouit de travailler bientôt avec les nouveaux membres de l'équipe, dont l'arrivée démontre la qualité et la profondeur des équipes dirigeantes d'AXA ainsi que notre capacité à attirer les meilleurs talents internationaux. Je souhaite à Etienne, Alban, Georges et Karima le meilleur dans leurs nouvelles fonctions pour poursuivre la mise en oeuvre du plan Ambition 2020 et contribuer à la préparation de notre prochain plan stratégique », a commenté Thomas Buberl.

Ces changements seront effectifs à partir du 1er septembre 2019, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. A cette date, le Comité de direction d'AXA sera composé de :