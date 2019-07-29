AXA IM investit 676 mlns dans l'immobilier commercial à Paris

29 juillet (Reuters) - AXA Investment Managers - Real Assets
a annoncé lundi dans un communiqué :
* L'AQUISITION, POUR LE COMPTE DE CLIENTS, DE PARTICIPATIONS
SIGNIFICATIVES DANS DEUX ACTIFS IMMOBILIERS COMMERCIAUX DE
PREMIER PLAN À PARIS POUR UN TOTAL DE 676 MILLIONS D'EUROS.
* CES OPÉRATIONS INCLUENT L'ACHAT AUPRÈS D'HAMMERSON PLC
D'UNE
PARTICIPATION DE 75% DANS ITALIE DEUX, LE DEUXIÈME PLUS
IMPORTANT CENTRE COMMERCIAL PARISIEN, POUR 473 MILLIONS D'EUROS.
* AXA IM-REAL ASSETS ACQUIERT AUSSI AUPRÈS D'EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES UNE PARTICIPATION DE 50% DANS UN ENSEMBLE D'ACTIFS
MULTIUSAGES, INCLUANT LA GALERIE COMMERCIALE DU "PASSAGE DU
HAVRE", POUR 203 MILLIONS D'EUROS.
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(Benjamin Mallet)