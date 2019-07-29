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AXA IM investit 676 mlns dans l'immobilier commercial à Paris

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29/07/2019 | 08:49

29 juillet (Reuters) - AXA Investment Managers - Real Assets a annoncé lundi dans un communiqué :

* L'AQUISITION, POUR LE COMPTE DE CLIENTS, DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DEUX ACTIFS IMMOBILIERS COMMERCIAUX DE PREMIER PLAN À PARIS POUR UN TOTAL DE 676 MILLIONS D'EUROS.

* CES OPÉRATIONS INCLUENT L'ACHAT AUPRÈS D'HAMMERSON PLC D'UNE PARTICIPATION DE 75% DANS ITALIE DEUX, LE DEUXIÈME PLUS IMPORTANT CENTRE COMMERCIAL PARISIEN, POUR 473 MILLIONS D'EUROS.

* AXA IM-REAL ASSETS ACQUIERT AUSSI AUPRÈS D'EUROCOMMERCIAL PROPERTIES UNE PARTICIPATION DE 50% DANS UN ENSEMBLE D'ACTIFS MULTIUSAGES, INCLUANT LA GALERIE COMMERCIALE DU "PASSAGE DU HAVRE", POUR 203 MILLIONS D'EUROS. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Résultat net 2019 6 042 M
Trésorerie 2019 7 706 M
Rendement 2019 6,25%
PER 2019 8,77x
PER 2020 7,99x
VE / CA2019 0,45x
VE / CA2020 0,44x
Capitalisation 55 690 M
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AFLAC18.28%39 899
MANULIFE FINANCIAL CORP.25.76%36 234
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