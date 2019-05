AXA : Relever le défi de la reconstruction après une catastrophe

De nombreux événements tels que le cyclone Idai au Mozambique (2019), le séisme de Gorkha au Népal (2015) ou les inondations au Pakistan (2011), ont révélé que des catastrophes climatiques peuvent dévaster les villes et retarder le développement urbain de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Mais elles offrent également la possibilité de reconstruire mieux, de manière plus sûre et plus résiliente, notamment en matière de logement. En réponse à la nécessité d'améliorer la reconstruction des logements après une catastrophe, et renforcer la résilience à long terme, ONU-Habitat et AXA ont publié le rapport « Soutenir la reconstruction de logements plus sûrs après une catastrophe, planifier et mettre en œuvre une assistance technique à grande échelle». Ce rapport propose un série de recommandations destinées aux gouvernements, aux agences d'aide au développement, au secteur de la construction, et surtout aux communautés touchées, et énonce les principes d'une assistance technique efficace pour la reconstruction de logements.

Céline Soubranne Directrice de la Responsabilité d'Entreprise Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec ONU-Habitat pour publier des recommandations qui aideront les communautés à se mieux se reconstruire après une catastrophe naturelle. Cela reflète notre ambition de partager notre expertise en matière de gestion des risques et de prévention pour aider les sociétés à assurer un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable.

AXA s'engage pour un monde plus résilient Chez AXA, notre objectif est de donner à tous les moyens de vivre une vie meilleure. En tant qu'assureur, nous contribuons à la protection des villes et de leurs habitants contre les catastrophes naturelles, en assurant les biens et les personnes, les entreprises et les municipalités. Notre partenariat avec ONU-Habitat reflète notre ambition de partager notre expertise en matière de prévention et de gestion des risques afin d'aider les sociétés à assurer un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable.

Après les tremblements de terre de 2017 au Mexique, AXA s'est impliqué sur le terrain pour aider les communautés à reconstruire de façon plus résiliente. L'expérience d'AXA à Union Hidalgo démontre la valeur des activités d'assistance technique telles que décrites dans les recommandations de ONU-Habitat.

AXA soutient également le Cadre de Sendai depuis sa création en 2015, et s'est associé à l'UNISDR - Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes-, afin de soutenir « l'engagement du secteur privé en matière de réduction des risques de catastrophe » (2015-2018). AXA a également publié un Guide des villes résilientes présentant les projets de recherche fondamentale soutenus par le Fonds AXA pour la Recherche dans les domaines des risques naturels et du changement climatique. AXA Climate a également développé des solutions d'assurance paramétrique pour aider les villes à se reconstruire de manière plus résiliente. Le paiement rapide et automatisé offert par les programmes d'assurance paramétrique permet aux gouvernements d'adopter de meilleures stratégies de réduction des risques et de protéger leurs citoyens face aux conséquences des catastrophes.

Lire le rapport complet Soutenir la reconstruction de logements plus sûrs après une catastrophe unhabitat.org