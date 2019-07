AXA : Renaud Guidée est nommé Directeur des risques du Groupe AXA

AXA annonce la nomination de Renaud Guidée au poste de Directeur des risques du Groupe. Actuellement Managing Director chez Goldman Sachs en France, il rejoindra AXA en septembre 2019, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, et rapportera à Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques et des investissements et membre du Comité de direction d'AXA.

Biographie

Renaud Guidée est diplômé d'HEC (2003) et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA, 2007). Il est également titulaire du CRFPA de l'Ecole de formation du barreau de Paris. Il a débuté sa carrière de 2007 à 2011 en tant qu'Inspecteur des finances au Ministère de l'Economie et des Finances et a notamment été sherpa de Michel Camdessus, ancien Directeur général du FMI. Il a rejoint Goldman Sachs à Londres en 2011 en tant qu'Executive Director et a été nommé Managing Director de Goldman Sachs en France en 2015.