AXA : S.A. annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc.

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires (l’« Offre ») de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de l’Offre.

AXA, en qualité d’actionnaire cédant, offre 40 000 000 actions ordinaires* d’EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l’acquisition de 6 000 000 actions ordinaires d’EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours.

Parallèlement à l’Offre, AXA et EQH ont conclu un contrat de rachat d’actions (le « Rachat d’Actions ») en vertu duquel AXA cèdera à EQH 30 000 000 actions ordinaires d’EQH. Le Rachat d’Actions est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l’Offre.

À l’issue de l’Offre et du Rachat d’Actions, (i) AXA détiendra moins de 50 % des actions ordinaires d’EQH, (ii) la participation minoritaire que conservera AXA dans EQH ne lui confèrera plus le contrôle de cette dernière et sera déconsolidée, puis comptabilisée par mise en équivalence, et (iii) AXA aura une représentation minoritaire au conseil d’administration d’EQH, conservant le droit de nommer trois des neuf administrateurs.

Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par J.P. Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.

Le document d’enregistrement (registration statement) relatif au projet d’Offre a été déposé par EQH auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission mais n’est pas encore entré en vigueur. Aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de ce document d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.

*Au 7 mars 2019, le capital d’EQH était constitué de 521 051 204 actions ordinaires émises et en circulation.