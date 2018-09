AXA : a finalisé l'acquisition du Groupe XL, création du n°1 mondial du secteur de l'assurance dommages des entreprises

La finalisation de cette opération marque une étape majeure dans notre ambition stratégique visant à améliorer davantage l'équilibre entre risques assurantiels et financiers. Cette opération accélère notre transformation, nous permettant d'enrichir l'offre de solutions et de services à destination d'un plus grand nombre de clients. Elle représente également une création significative de valeur sur le long terme pour l'ensemble des parties prenantes, grâce à une meilleure diversification des risques, une grande discipline en matière de souscription, un potentiel accru de remontée de trésorerie au Groupe ainsi que de meilleures perspectives de croissance.

Aujourd'hui, alors que Greg Hendrick nous rejoint pour diriger AXA XL en tant que directeur général et qu'il devient membre du comité de Direction du Groupe AXA, je tiens à personnellement lui souhaiter la bienvenue ainsi qu'à toutes les équipes de XL Catlin au sein de la famille AXA. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et une vision commune entre les équipes d'AXA et de XL Catlin qu'un travail préparatoire approfondi a d'ores et déjà été mené pour assurer une intégration* harmonieuse de nos activités au sein du Groupe AXA