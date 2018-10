AXA : devient le partenaire assurance officiel du Liverpool Football Club

AXA renoue avec le sponsoring et est fier de s'associer avec l'un des plus grands noms du sport mondial.

La signature de ce partenariat de plusieurs années avec le Liverpool Football Club, légende de la Premier League anglaise, fait d'AXA le partenaire assurance officiel du club (« Official Global Insurance Partner »).

Ce partenariat va offrir une excellente visibilité mondiale à la marque AXA et lui permettre d'améliorer son image auprès des amateurs de sport du monde entier, et notamment en Asie, où la Premier League anglaise bénéficie d'une audience exceptionnelle. Le partenariat inclut d'ailleurs un certain nombre d'évènements exclusifs sur les marchés clés d'AXA dans la région, autant d'occasions pour les fans de rencontrer et célébrer leur équipe préférée.

En s'appuyant sur leurs valeurs communes, AXA et le Liverpool FC proposeront des expériences innovantes à leurs clients, partenaires et fans en Asie. En étroite collaboration avec les joueurs, le manager, les entraineurs et les professionnels de santé du Liverpool FC, AXA créera également des contenus uniques pour promouvoir un mode de vie sain, conformément à la mission d'AXA de permettre à chacun de vivre une vie meilleure.