AXA : en tête du CAC 40 après avoir relevé la fourchette du taux de distribution du dividende

AXA (+1,72% à 21,63 euros) a pris la tête de l’indice CAC 40 dès l’ouverture. A l’occasion de la journée investisseurs, l'assureur a dévoilé une nouvelle politique de gestion du capital, qui sera mise en oeuvre dès 2018. La fourchette du taux de distribution du dividende est ainsi portée à 50%/60%, contre 45% à 55% précédemment. Il a aussi présenté une nouvelle fourchette cible de ratio de solvabilité II, comprise entre 170% et 220%, contre une fourchette précédente de 170% à 230%.A l'horizon 2020, il vise désormais une rentabilité courante des capitaux propres (ROE courant) à 14% - 16%, contre 12% - 14% auparavant.Il a réaffirmé la fourchette cible pour le ratio d'endettement entre 25% et 28% d'ici 2020.L'objectif Ambition 2020 de croissance du résultat opérationnel par action a été réaffirmé entre 3% et 7% par an en moyenne, de même que celui de cash-flows opérationnels cumulés entre 28 et 32 milliards d'euros." Les progrès accomplis dans la transformation des activités du Groupe AXA et notre confiance dans une forte performance opérationnelle dans toutes nos zones géographiques nous conduit à ajuster notre politique de gestion du capital. Nous avons décidé, notamment, d'augmenter notre fourchette du taux de distribution du dividende et de baisser la borne haute de notre fourchette cible du ratio de solvabilité II. Ces changements, présentés par Gérald aujourd'hui, démontrent notre engagement à créer durablement de la valeur pour nos actionnaires " a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.