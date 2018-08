AXA : entre en exclusivité en vue de la cession potentielle de son véhicule européen de « Variable Annuities » pour un montant total de 1,2 milliard d’euros

Basée à Dublin et comptant 60 salariés, ALE a de solides compétences en gestion des risques, gère un portefeuille de près de 248 000 contrats d'assurance et dispose de réserves d'environ 5 milliards d'euros*. La plateforme ne génère plus d'affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe à travers le réseau d'entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal*) et les canaux de distributions externes, et dispose d'un accord de réassurance avec AXA Japon. Les contrats d'assurance allemands représentent plus de 70% du portefeuille de ALE*, et les services de gestion administrative des polices d'assurance actuelles continueront d'être gérés par AXA Allemagne.

La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II du Groupe AXA d'environ 2 points. Le résultat opérationnel enregistré par les activités du périmètre en question s'élevait à 19 millions d'euros en 2017.

La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu'à leur terme des processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2018 ou le début de l'année 2019.