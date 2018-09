Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de XL Group Ltd, un des leaders mondiaux de l’assurance dommages des entreprises et de la réassurance, bénéficiant d’une forte présence en Amérique du Nord, sur le marché du Lloyd’s, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La réalisation de l’opération fait suite à l’obtention des conditions habituelles de clôture, incluant l’accord des actionnaires du Groupe XL et l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires.En lien avec la finalisation de l'acquisition, la négociation des actions ordinaires du Groupe XL a cessé avant l'ouverture du marché aujourd'hui, et elles seront radiées du New York Stock Exchange et du Bermuda Stock Exchange."La finalisation de cette opération marque une étape majeure dans notre ambition stratégique visant à améliorer davantage l'équilibre entre risques assurantiels et financiers", a déclaré Thomas Buberl, directeur général d'AXA.