AXA : l'acquisition du Groupe XL a bien été finalisée

12/09/2018 | 15:32

AXA annonce ce mercredi avoir, comme prévu, finalisé l'acquisition de XL Group, un des leaders mondiaux de l'assurance dommages des entreprises et de la réassurance.



Le Groupe XL bénéficie d'une forte présence en Amérique du Nord, sur le marché du Lloyd's, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La réalisation de cette opération fait suite à l'obtention des conditions habituelles de clôture, de l'accord des actionnaires du Groupe XL et l'obtention de l'ensemble des autorisations règlementaires.



'Les activités de réassurance du Groupe XL permettent à AXA d'avoir accès à une plus grande diversification et à des sources alternatives de capital. L'association de nos activités existantes et de celles du Groupe XL propulse AXA au rang de leader mondial du marché de l'assurance dommages des entreprises', commente AXA dans un communiqué.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.