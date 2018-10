AXA : partenaire assurance de Liverpool Football Club

04/10/2018 | 10:05

AXA annonce la signature d'un partenariat de plusieurs années avec Liverpool Football Club. La signature de ce partenariat fait d'AXA le partenaire assurance officiel du club.



' Ce partenariat va offrir une excellente visibilité mondiale à la marque AXA et lui permettre d'améliorer son image auprès des amateurs de sport du monde entier, et notamment en Asie, où la Premier League anglaise bénéficie d'une audience exceptionnelle ' indique le groupe.



' Comme nous, Liverpool est un leader dans son domaine, reconnu pour sa longue et prestigieuse histoire, son sens profond du collectif et sa quête incessante d'excellence. C'est pourquoi nous sommes impatients de remporter ensemble des succès, sur le terrain et en dehors, en assurant à nos clients ' qu'ils ne marcheront jamais seuls ' comme le dit l'hymne du club, chanté à chaque match par ses supporters ' a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.