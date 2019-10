AXA : plusieurs nominations dans Core Investments chez AXA IM

08/10/2019 | 12:54

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé plusieurs nominations au sein de l'équipe de leadership de son département Core Investments, qui rassemble les plateformes de d'investissement Fixed Income, Framlington Equities et Multi-Asset.



Nommé chief investment officer, Chris Iggo dirigera l'institut d'investissement 'virtuel', qui rassemblera les travaux des équipes du département de la recherche, du Quant Lab et de l'investissement responsable au profit de l'ensemble des gérants de portefeuille.



Marion Le Morhedec est nommée head of active fixed income Europe et Asie, Serge Pizem head of multi-asset, et Laurent Clavel head of the Quant Lab. Ces nominations, qui prennent effet immédiatement, doivent permettre d'améliorer le processus d'investissement.



