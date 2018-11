AXA : politiques de responsabilité d'entreprise pour AXA XL

26/11/2018 | 11:38

La nouvelle division dédiée à l'assurance des entreprises AXA XL va mettre en oeuvre les politiques de responsabilité d'entreprise du Groupe AXA, notamment celles relatives à la lutte contre le changement climatique, le tabac et les armes controversées.



' Cette décision implique l'application de restrictions de souscriptions et d'investissements sur un important portefeuille d'activités '.



AXA XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction et à l'exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction de sables bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région Arctique.



Les activités liées au tabac et aux ' armes controversées ' seront également écartées. Ceci représentera plus de 100 millions d'euros de primes brutes émises. De plus, AXA XL appliquera la politique d'exclusion d'investissements d'AXA, soit 660 millions d'euros de désinvestissement.



AXA a également annoncé aujourd'hui son soutien de la Coalition pour l'Ambition Climatique (PSI Climate Ambition Coalition), lancée par les Principes des Nations Unies pour l'Assurance Responsable, qui entrera en vigueur en 2019.



