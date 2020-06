AXA : précise l'impact du Covid-19 sur le résultat opérationnel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours de la réunion du Conseil, le management d’AXA a également informé le Conseil d’administration de sa dernière meilleure estimation de l’impact des sinistres liés à la pandémie du Covid-19 sur le résultat opérationnel 2020 du Groupe. Ces estimations précisent les indications communiquées lors de la publication des indicateurs d’activité du premier trimestre 2020En Assurance dommage, un coût total des sinistres est estimé à environ 1,2 milliard d'euros après impôts et net de réassurance. En cohérence avec les indications fournies dans le communiqué de presse du premier 2020, le management estime que les impacts les plus significatifs proviendront des lignes d'assurance perte d'exploitation et annulation d'événements.En Assurance vie, épargne, retraite et santé, aucune déviation significative n'est observée en termes de sinistralité sur l'exercice courant.Les mesures de solidarité auront un impact d'environ -0,3 milliard d'euros après impôts, incluant les couvertures étendues en santé et en invalidité pour les clients les plus vulnérables, principalement en France.Concernant les revenus financiers et les commissions en unités de compte et en gestion d'actifs, aucune estimation n'est communiquée dans la mesure où l'impact dépendra de l'évolution des marchés financiers sur l'année.