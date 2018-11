AXA : relève son objectif Ambition 2020 de ROE courant

28/11/2018 | 09:18

A l'occasion de sa journée investisseurs, AXA annonce relever son objectif Ambition 2020 de rentabilité courante des capitaux propres (ROE courant) à entre 14% et 16%, contre 12% à 14% précédemment, et fait part d'une nouvelle politique de gestion du capital.



Désormais, l'assureur prévoit ainsi un taux de distribution du dividende de 50% à 60% (45% à 55% précédemment), un ratio de solvabilité II entre 170% et 220% (170% à 230% précédemment), ainsi qu'une flexibilité additionnelle concernant les rachats d'actions.



Il réaffirme sa fourchette cible pour le ratio d'endettement entre 25% et 28% d'ici 2020, ainsi que ses objectifs d'une croissance du résultat opérationnel par action entre 3% et 7% par an en moyenne, et de cash-flows opérationnels cumulés entre 28 et 32 milliards d'euros.



