AXA : se renforce au capital de Capzanine

Capzanine, AXA France et AXA Investment Managers ont annoncé aujourd’hui entrer en discussions exclusives pour renforcer leur partenariat et permettre ainsi à Capzanine d’accélérer son développement à l’international et notamment en Europe. AXA France et AXA IM porteront conjointement leurs participations dans le capital de Capzanine à 46 %. L’augmentation de cette participation conjointe sera réalisée via le rachat des actions d’Eurazeo ainsi que par une augmentation de capital.Les équipes de la société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé resteront majoritaires au capital (avec 54 %) et conserveront le contrôle de la société et leur autonomie de gestion.AXA France, actuellement actionnaire de Capzanine à hauteur de 22 % et investisseur de premier plan dans ses fonds depuis 2005, s‘engagera à accroitre ses investissements dans la prochaine génération de fonds.Capzanine et AXA IM noueront de plus un partenariat de distribution sur la dette privée, permettant aux équipes Structured Finance d'AXA IM d'accompagner le développement de Capzanine sur cette classe d'actifs en lui faisant bénéficier de son expérience acquise auprès des fonds de pension, assureurs et family office dans le monde."Compléter nos capacités d'investissements de façon sélective afin de mieux répondre aux besoins de nos clients est l'une de nos priorités stratégiques. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans ce cadre en renforçant notre offre en matière d'investissements alternatifs", a déclaré Andrea Rossi, CEO d'AXA IM.La réalisation de la transaction reste soumise à l'obtention des autorisations et en particulier l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers.