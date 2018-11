AXA : tient sa journée investisseurs 2018

AXA a progressé de façon très significative en 2018 dans l'exécution de sa stratégie « Focus and Transform ». La simplification du Groupe continue de porter ses fruits et délivre de très bons résultats opérationnels, et les mesures de transformation renforcent encore davantage l'attractivité du profil du Groupe.

En moins de neuf mois, Gordon a recruté certains des meilleurs dirigeants d'Asie, reconnus pour leur expertise des marchés locaux, afin de faire d'AXA un assureur de référence dans la région. Nous avons une stratégie claire pour croître et créer de la valeur en Asie : transformer notre distribution en mettant davantage l'accent sur notre réseau d'agences, orienter notre activité vers la santé et le bien-être, renforcer la présence de la marque AXA dans la région et accélérer en Chine grâce à la prise de contrôle totale d'AXA Tianping.

Nous avons franchi une étape majeure dans l'évolution du profil d'AXA avec l'acquisition du Groupe XL. Sous la direction de Greg, AXA XL a l'ambition de croître en devenant le partenaire mondial de référence en matière d'assurance des entreprises grâce à ses solutions innovantes et sa grande qualité de service. Avec sa stratégie de croissance rentable et de souscription rigoureuse alignée sur l'appétit au risque d'AXA, l'équipe de direction d'AXA XL a bien identifié les leviers de création de valeur.

Les progrès accomplis dans la transformation des activités du Groupe AXA et notre confiance dans une forte performance opérationnelle dans toutes nos zones géographiques nous conduit à ajuster notre politique de gestion du capital. Nous avons décidé, notamment, d'augmenter notre fourchette du taux de distribution du dividende et de baisser la borne haute de notre fourchette cible du ratio de solvabilité II. Ces changements, présentés par Gérald aujourd'hui, démontrent notre engagement à créer durablement de la valeur pour nos actionnaires.

La vision et l'orientation stratégique du Groupe AXA sont claires, et nous sommes aujourd'hui concentrés sur l'exécution. J'ai une entière confiance dans l'énergie et l'engagement de nos équipes pour mettre en oeuvre notre stratégie, et positionner AXA sur le chemin de la croissance alors que s'ouvre une nouvelle ère de l'assurance.