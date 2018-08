AXA : va céder AXA Life Europe à Cinven

01/08/2018 | 18:13

AXA a reçu une offre de la part de Cinven pour le rachat d'AXA Life Europe (ALE). Le montant total perçu en numéraire par le Groupe AXA s'élèverait à 1 165 millions d'euros.



AXA Life Europe est une plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution des produits ' Variable Annuities ' d'AXA en Europe.



La plateforme ne génère plus d'affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe à travers le réseau d'entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal) et les canaux de distributions externes, et dispose d'un accord de réassurance avec AXA Japon.



Les contrats d'assurance allemands représentent plus de 70% du portefeuille de ALE.



