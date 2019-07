Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA annonce l'extension de sa stratégie Payer-to-Partner dans les marchés émergents. L'assureur va créer un écosystème de santé numérique et physique en ouvrant ses propres centres médicaux pour enrichir ses solutions d’assurance santé. En regroupant, dans une même offre, des services généralement fournis par des prestataires différents, AXA vise à simplifier le parcours de santé de ses clients.L'objectif d'AXA est d'ouvrir jusqu'à 50 centres de soins et de servir près de 1,5 million de clients dans les marchés émergents d'ici 2023, en commençant par le Mexique en Amérique latine et l'Égypte en Afrique, suivis par d'autres marchés émergents clés.Ces centres fourniront un accès à des diagnostics médicaux poussés mais également à des équipements de laboratoire et des consultations médicales dans les principales spécialités. Ils garantiront aux patients un parcours de soins abordable, de grande qualité et homogène, dans des marchés où l'accès aux soins reste un défi pour de nombreux patients et leur famille.Au Mexique, AXA a annoncé aujourd'hui le lancement d'une joint-venture avec Keralty afin de développer un système de santé verticalement intégré garantissant l'accès à des soins quotidiens de qualité. Keralty est le premier assureur et fournisseur de services de santé en Colombie, avec une présence significative aux Etats-Unis et au Brésil. Parallèlement, AXA ouvrira en Egypte des centres de diagnostic et de soins primaires qu'il détiendra à 100 %. Le World Health Management, expert dans la conception et la mise en place d'établissements de santé, interviendra comme partenaire technique.