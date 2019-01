Axa : Code de déontologie professionnelle

En 2019, AXA publie une nouvelle version du Code de déontologie professionnelle du Groupe AXA. Vous trouverez ci-dessous le message d'introduction de Thomas Buberl:

Le cœur de notre métier est de prendre des engagements sur le long terme vis-à-vis de nos clients. La confiance est l'élément essentiel sur lequel repose notre réussite depuis de longues années. Dans ce contexte, se doter d'un ensemble précis de valeurs et de principes éthiques est fondamental car il nous fournit - tant sur plan individuel que collectif - une échelle de valeurs afin de trouver une réponse appropriée à nos complexités techniques, diverses priorités qui sont parfois contradictoires et que nous rencontrons au quotidien dans notre métier.

Les valeurs guident notre comportement, et celui-ci se traduit dans l'atteinte de nos résultats. Customer first, Intégrité, Courage et One AXA : ces quatre valeurs n'ont de sens que si elles sont partagées et incarnées par chacun. Elles doivent s'appliquer au quotidien et dans toutes nos actions. Si vous doutez quant à la meilleure décision à prendre, nos valeurs vous aideront à faire le bon choix ; gardez à l'esprit que la mission d'AXA est de donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure. Depuis longtemps, AXA s'engage à respecter une déontologie professionnelle rigoureuse. Nous avons conçu ce nouveau Code de déontologie professionnelle pour créer une compréhension commune de ce qui est attendu de chacun de nous et des métiers du Groupe.

Ces engagements doivent guider chacun d'entre nous dans l'exercice de ses fonctions. Garantir une bonne performance de nos activités tout en possédant des normes déontologiques rigoureuses n'a rien d'incompatible, bien au contraire : les deux éléments se renforcent mutuellement. C'est la raison pour laquelle j'attends que chacun de vous s'engage personnellement à suivre les exigences de notre nouveau Code de déontologie professionnelle.

En cas de question ou de commentaire concernant le présent Code, vous pouvez en faire part à votre Responsable ou à vos équipes Ressources humaines ou Conformité locales.

Thomas BUBERL, Directeur Général