Axa a bénéficié de sa transformation au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a récolté les fruits de sa transformation au premier semestre, en publiant un résultat opérationnel supérieur aux attentes, porté par la dynamique des segments clefs et par la contribution d'Axa XL, la division issue du rachat de l'américain XL Group l'an dernier pour 12,4 milliards d'euros.

"Le résultat d'AXA a bénéficié d'une dynamique doublement vertueuse : une croissance des volumes et une amélioration de la rentabilité à travers toutes nos zones géographiques et nos segments cibles (l'assurance dommage des entreprises, la prévoyance et la santé, NDLR)", a déclaré le directeur général du groupe Thomas Buberl, cité dans un communiqué, soulignant "la très bonne performance opérationnelle de son groupe" sur les six premiers mois de l'année.

"Ces bons chiffres montrent que nous mettons en oeuvre une stratégie pertinente qui porte ses fruits", a ajouté le dirigeant lors d'une conférence téléphonique. Depuis 2016, Axa a entamé une transformation consistant à se recentrer sur un nombre de pays restreint et à réduire son exposition aux risques de marché pour se focaliser davantage sur la santé, la prévoyance et l'assurance dommages.

Au premier semestre, le résultat net de l'assureur a reculé de 17% sur un an, à 2,33 milliards d'euros, pénalisé par des charges comptables d'environ 1,4 milliard d'euros, liées d'une part à des dépréciations de justes valeurs de produits dérivés et d'autre part à l'impact de la déconsolidation d'Axa Equitable Holdings (EQH), sa filiale d'assurance-vie aux Etats-Unis. L'assureur a cédé le contrôle de cette société en mars et détient actuellement 38,9% du capital. Axa doit progressivement céder l'intégralité de cette société.

Le résultat opérationnel a en revanche progressé de 10% en données publiées et de 7% à changes constants, à 3,62 milliards d'euros. Cette progression reflète l'amélioration de la rentabilité dans l'ensemble des zones géographiques du groupe, avec notamment une hausse du résultat opérationnel de 7% en France, de 4% en Europe et de 8% en Asie.

Par action, le résultat opérationnel d'Axa s'est établi à 1,46 euro, en hausse de 10%, l'assureur ciblant une croissance moyenne de cet indicateur comprise entre 3 et 7% par an. Le résultat courant, qui sert de référence pour le calcul du dividende, s'est inscrit à 4 milliards d'euros, en progression de 10% en données publiées et en croissance de 8% à changes constants.

Premières synergies de revenus tirées de XL Group

L'intégration de XL Group a par ailleurs commencé à soutenir les résultats. Axa XL a contribué au résultat opérationnel à hauteur de 502 millions d'euros au premier semestre, et l'assureur a confirmé viser une contribution de 1,4 milliard d'euros d'ici à 2020.

Axa XL a effectué "un très bon semestre", a déclaré Gérald Harlin, le directeur financier d'Axa, lors d'une conférence téléphonique. Thomas Buberl a pour sa part souligné "la dynamique très favorable" de la division, avec "une croissance des revenus de 9%". "Nous voyons déjà des synergies de revenus [avec XL Group, ndlr]", a également affirmé le directeur général.

Axa a par ailleurs fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires en données publiées, à 53,6 milliards d'euros au premier semestre. A changes constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4%.

En matière de bilan, Axa a souligné que son ratio réglementaire Solvabilité II s'établissait à 190% à la fin juin, contre 193% à fin 2018. Le ratio d'endettement du groupe atteignait 30,8% à fin juin, en baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport au 31 décembre dernier. Axa compte revenir à un ratio cible compris entre 25 et 28% d'ici à 2020 au plus tard.

En bonne voie vers les objectifs 2020

Ces résultats ont été bien accueillis à la Bourse de Paris, où le titre Axa progresse de 1% à 23,14 euros.

Citigroup relève que le résultat opérationnel a dépassé les attentes du consensus des analystes de 3%, tandis que BryanGarnier qualifie les résultats de "réjouissants" et affirme que la poursuite de l'exécution de la stratégie d'Axa devrait finir par "payer" en permettant à l'action de l'assureur de dépasser les 25 euros, son cours antérieur à l'annonce du rachat de XLGroup.

Concernant les perspectives, Gérald Harlin a affirmé qu'Axa était "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs 2020. Axa continue de viser à cet horizon une croissance annuelle moyenne de 3% à 7% de son résultat opérationnel par action. L'assureur mise sur une rentabilité courante des capitaux propres comprise entre 14% à 16% entre 2016 et 2020, avec un ratio Solvabilité II compris entre 170% et 220%. Axa cible également un taux de distribution du dividende compris entre 50 et 60% et un cash-flow opérationnel disponible, en cumulé, de 28 à 32 milliards d'euros sur la période 2016-2020.

Interrogé sur une possible vente de la banque belge d'Axa, Gérald Harlin a affirmé qu'il "n'avait pas l'habitude de commenter les rumeurs de marché". Le média belge L'Echo a indiqué la semaine dernière que la banque belge Crelan serait sur le point d'entrer en négociations exclusives avec l'assureur pour reprendre cette activité. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Crelan n'a pas souhaité faire de commentaire.

Interrogé sur de possibles rachats d'actions, Gérald Harlin a expliqué que l'assureur se concentrait sur ses priorités, à savoir l'intégration de XL Group, le désengagement de EQH et le désendettement du groupe.

