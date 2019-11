Axa : la dynamique s'est poursuivie sur neuf mois, les objectifs 2020 confirmés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a confirmé mercredi ses objectifs 2020 après avoir enregistré une poursuite de sa dynamique de croissance au troisième trimestre, tirée par l'ensemble de ses métiers et zones géographiques et malgré un niveau de sinistres liés aux catastrophes naturelles plus élevé que la moyenne.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 79,7 milliards d'euros, en hausse de 5% en données publiées et à périmètre et taux de change constants.

Par activité, le chiffre d'affaires dommages a progressé de 5%, l'activité d'assurance des entreprises ayant progressé de 7% à 24,9 milliards d'euros, pour une activité d'assurance des particuliers en hausse de 2%. Le chiffre d'affaires en santé s'est accru de 6% à 10,7 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires en vie, épargne, retraite s'est accru de 4%.

"AXA XL affiche une très bonne croissance du chiffre d'affaires de 11% à 14,2 milliards d'euros", a souligné Gérald Harlin, directeur général adjoint et directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique, avec une forte progression des activités d'assurance dommages, en hausse de 18%, et des spécialités, en augmentation de 8%.

Le secteur a bénéficié d'une "très bonne dynamique sur les prix [qui] se confirme mois après mois", a précisé le dirigeant, avec des hausses tarifaires lors des renouvellements de contrats de 6,9% en assurance et 2,8% en réassurance. "L'environnement tarifaire en assurance continue d'être favorable", a ajouté le dirigeant.

Alors que le troisième trimestre a été marqué par une succession de catastrophes naturelles de grande ampleur, notamment l'ouragan Dorian et les typhons Faxai et Hagibis, la division AXA XL a enregistré "un niveau de sinistres liés aux catastrophes naturelles "plus élevé que la moyenne au troisième trimestre ainsi qu'au début du quatrième trimestre, principalement en réassurance", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Ces événements combinés à des catastrophes naturelle de plus petite taille, devraient impliquer pour AXA XL un montant de sinistre d'environ 0,4 milliard d'euros au delà du niveau normalisé pour les catastrophe naturelles principalement en réassurance", a précisé Gérald Harlin.

Pour autant, Gérald Harlin a réaffirmé qu'Axa était "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs 2020. Axa continue donc de viser à cet horizon une croissance annuelle moyenne de 3% à 7% de son résultat opérationnel par action. L'assureur mise sur une rentabilité courante des capitaux propres comprise entre 14% à 16% entre 2016 et 2020, avec un ratio Solvabilité II compris entre 170% et 220%. Axa cible également un taux de distribution du dividende compris entre 50 et 60% et un cash-flow opérationnel disponible, en cumulé, de 28 à 32 milliards d'euros sur la période 2016-2020.

Au cours des neufs premiers mois de l'année, le volume des affaires nouvelles (APE) d'Axa a augmenté de 1% en données comparables, porté par la Chine, Hong Kong, et l'Europe.

La marge sur affaires nouvelles s'est établie à 41,3%, en hausse de 0,2 point, reflétant essentiellement une hausse des ventes de produits de santé et de prévoyance plus rentables au Japon, partiellement compensée par un mix d'activités moins favorable en Chine.

La collecte nette en assurance vie, épargne, retraite a atteint 5,4 milliards d'euros, soutenue par la santé et les unités de compte.

Le chiffre d'affaires de l'activité dommages a quant à lui progressé de 1%, soutenu par l'activité d'assurance des entreprises.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed : ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AXA:

https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse

Agefi-Dow Jones The financial newswire