Axa : réduit le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 à 0,73 euro par action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait décidé de réduire le dividende proposé à ses actionnaires au titre de l'exercice 2019 à 0,73 euro par action, contre 1,43 euro par action initialement envisagé. Les actionnaires se prononceront sur cette proposition lors de l'assemblée générale prévue le 30 juin.

Le groupe a indiqué avoir pris cette décision à la suite des communications de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les régulateurs européens et français. Ces deux autorités avaient appelé les assureurs et les réassureurs à s'abstenir de verser un dividende au titre de 2019 en raison du contexte de la pandémie de la Covid-19.

"Le conseil d'administration envisagera de proposer un versement complémentaire aux actionnaires au quatrième trimestre 2020, pouvant aller jusqu'à 0,70 euro par action, et correspondant à une distribution exceptionnelle de réserves, si les conditions de marché et réglementaires sont favorables à cette période", a également indiqué Axa dans un communiqué. Si Axa décidait de verser un dividende complémentaire, la proposition serait soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale ad-hoc.

La semaine dernière, le réassureur Scor avait décidé de ne pas verser de dividende lors de son assemblée générale du 16 juin, en raison des appels à la modération des autorités de régulation.

Axa a également livré une actualisation de l'impact des sinistres liés à la pandémie de la Covid-19 sur son résultat opérationnel. En assurance dommage, le coût total des sinistres à date est évalué à environ 1,2 milliard d'euros après impôt et net de réassurance. La direction du groupe estime "que les impacts les plus significatifs proviendront des lignes d'assurance perte d'exploitation et annulation d'événements, et dans une moindre mesure d'autres lignes (telles que l'assurance de responsabilité des dirigeants, responsabilité civile et voyage), partiellement compensés par la baisse de sinistralité dans d'autres lignes notamment en assurance automobile".

Les mesures de solidarité prises par le groupe, comme les couvertures étendues en santé et en invalidité, ont un impact estimé à environ 300 millions d'euros après impôts.

En assurance vie, épargne, retraite et santé, Axa a indiqué ne pas avoir constaté de déviation significative en termes de sinistralité sur l'exercice actuel.

