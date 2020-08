Axa : renonce au solde du dividende après un S1 marqué par le Covid

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a publié jeudi un résultat opérationnel divisé par deux au premier semestre, en raison des répercussions économiques de la crise sanitaire, et a indiqué qu'il ne verserait pas de complément de dividende en fin d'année.

Au cours des six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel du groupe s'est inscrit à 1,89 milliard d'euros, en recul de 48% par rapport à la même période de 2019. Il inclut 1,5 milliard d'euros de sinistres liés à la pandémie de Covid-19.

"Ce chiffre est conforme à ce que nous avions annoncé début juin", a souligné le directeur financier d'Axa, Etienne Bouas-Laurent, lors d'une conférence téléphonique. Il constitue "la meilleure estimation, à date, des risques", mais ne tient pas compte d'une éventuelle seconde vague de la pandémie au second semestre, a-t-il précisé.

Les activités les plus lourdement affectées au premier semestre ont été l'assurance en perte d'exploitation des entreprises, avec 800 millions d'euros de sinistres notifiés ou attendus, principalement au sein de la filiale Axa XL, et l'assurance en annulation d'événement, avec 500 millions d'euros de sinistres. Ces impacts ont été en partie compensés par une baisse de la sinistralité en assurance automobile en France et en Europe, a précisé Etienne Bouas-Laurent.

Le chiffre d'affaires d'Axa au premier semestre est ressorti en baisse de 2% à taux de change et périmètre constants, à 52,4 milliards d'euros.

Le résultat courant, qui sert de référence pour le calcul du dividende, a été divisé par deux, à 2 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net est ressorti à 1,43 milliard d'euros, contre 2,33 milliards d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 1,59 milliard d'euros au premier semestre et un chiffre d'affaires de 52,3 milliards d'euros.

En matière de bilan, Axa a souligné que son ratio réglementaire de solvabilité II s'inscrivait à 180% à la fin juin, soit une baisse de 18 points par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio d'endettement a baissé de 1,2 point par rapport à la fin décembre, à 27,6%. La remontée de trésorerie des filiales s'est par ailleurs établie à 4,9 milliards d'euros.

Compte tenu de l'impact "significatif" attendu de la pandémie sur l'ensemble de l'année, Axa a retiré ses objectifs de résultat opérationnel par action et de rentabilité courante des capitaux propres pour 2020. Le groupe a en revanche confirmé viser un ratio de solvabilité compris entre 170% et 230% et des cash-flows opérationnels compris entre 28 milliards et 32 miliards d'euros sur la période 2016-2020.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Axa a décidé de ne pas proposer aux actionnaires de complément de dividende au titre de l'année écoulée. Le groupe avait précédemment indiqué qu'une distribution exceptionnelle pourrait avoir lieu au quatrième trimestre "si les conditions de marché et réglementaires [étaient] favorables".

Cette décision fait suite à l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui a appelé le 28 juillet les assureurs à ne pas verser de dividendes jusqu'au 1er janvier 2021.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: TVA - VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AXA:

Communiqués de presse | AXA This section provides access to the most recent press releases issued by the AXA Group. AXA.com

Agefi-Dow Jones The financial newswire