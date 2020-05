Axa : résiste au T1 mais s'attend à un fort impact du Covid-19 en 2020

(Actualisation: déclarations du directeur financier)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa s'attend à un impact "significatif" de la pandémie de coronavirus sur son activité et ses résultats cette année, après avoir enregistré une croissance soutenue de ses ventes au premier trimestre dans tous ses métiers.

Au cours du trimestre clos fin mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 31,7 milliards d'euros, en baisse de 9% sur un an, à la suite de la cession de sa filiale américaine Equitable Holdings et de la transformation de ses activités d'assurance vie collective en Suisse. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4% au premier trimestre.

Il a été soutenu par "toutes les lignes de métier et zones géographiques, et notamment [par] un environnement tarifaire favorable en assurance dommages des entreprises", a précisé le groupe dans un communiqué. Axa XL, la branche spécialisée dans l'assurance dommage des grandes entreprises, a vu ses ventes progresser de 8%, à 6,6 milliards d'euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 34,95 milliards d'euros au premier trimestre.

Au 31 mars, le ratio réglementaire Solvabilité II s'est établi à 182%, contre 198% au 31 décembre 2019. Cette baisse est principalement due à des effets de marché défavorables, a indiqué le groupe, évoquant l'élargissement des spreads de crédit des obligations d'entreprises et souveraines et la baisse des taux d'intérêt.

La baisse des marchés actions et l'écartement des spreads ont fait chuter de 3 milliards d'euros les plus-values latentes du groupe, qui sont ramenées à 17 milliards d'euros à la fin du trimestre. Le ratio d'endettement financier a par ailleurs reculé en avril sous l'objectif de 28% à la suite du remboursement de 1,3 milliard d'euros de dette subordonnée.

Baisse des revenus en mars

En dépit de la progression de ses revenus au premier trimestre, Axa s'attend à un impact important du coronavirus sur son chiffre d'affaires et ses résultats en 2020.

Les mesures de confinement des pays touchés affecteront l'activité de manière progressive, à travers une baisse des ventes de nouveaux contrats dans différentes lignes de métiers, potentiellement en partie compensée par une hausse de la rétention, a précisé le groupe dans un communiqué.

En mars, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse d'environ 5% par rapport à l'an dernier. Les premières tendances pour le mois d'avril indiquent une réduction d'environ 12% du chiffre d'affaires pour la majorité des zones géographiques par rapport à avril 2019, a souligné le groupe.

Pour la sinistralité, les dommages aux entreprises seront les plus importants à travers les pertes d'exploitations et les annulations d'événements (plus ou moins 500 millions de pertes prévues pour les annulations d'événements). "Les effets compensateurs de baisse des sinistres, en auto par exemple, seront mineurs par rapport à l'ensemble des sinistres sur l'année", a estimé le directeur financier, Étienne Bouas-Laurent, lors d'une conférence téléphonique.

Néanmoins, "il est bien trop tôt pour avoir une estimation précise de l'impact de la crise sur les résultats" d'Axa en 2020, a indiqué Etienne Bouas-Laurent. "Le groupe est entré dans cette crise avec un bilan solide et le ratio de solvabilité de 182% au 31 mars démontre sa résilience", a-t-il ajouté. "Nous avons déjà connu des chocs de la même ampleur pendant la crise de 2008-2009 sans faire appel au marché. Nous pouvons tenir face à d'autres chocs", a déclaré le directeur financier.

Le groupe n'a toujours pas décidé s'il maintenait ou non son dividende au titre de l'exercice écoulé. "Nous avons décidé de repousser la date de notre assemblée générale de quelques semaines afin de bien comprendre la position de notre régulateur sur ce point, et apporter un avis éclairé au conseil d'administration", a précisé Etienne Bouas-Laurent.

