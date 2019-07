Construire l'avenir de la santé au Mexique : trois questions à Daniel Bandle, PDG d'AXA Mexico

Le Mexique est la deuxième économie d'Amérique latine et des Caraïbes et fait actuellement face à de graves problèmes de santé : 70% de la population est en surpoids, et l'OCDE estime que 40% des adultes seront obèses d'ici 2030. Cela se traduit par un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancer. Le système de santé mexicain présente de sérieuses limites en ce qui concerne la fourniture de soins primaires, gérée par des institutions publiques surchargées ou, de plus en plus, par des médecins en pharmacie.

Afin de remédier à cette situation, AXA Mexico lance un projet de grande ampleur visant à transformer le marché local de la santé, en développant un système de santé privé, simple, abordable, et pensé pour le patient. Benoit Claveranne, PDG de International and New Markets, a commenté : «Aujourd'hui, la santé ne consiste pas uniquement à fournir des soins, elle consiste à offrir un parcours de santé transparent, abordable, de qualité et accessible, en particulier dans les marchés émergents. »