Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AXA -3.87% 14.092 -41.72% CNP ASSURANCES -7.12% 8.285 -49.69% SCOR SE -3.08% 19.5 -46.23%

Prenant en compte les incertitudes sur la durée et les conséquences de la crise sanitaire, l'ACPR estime, au même titre que l'agence européenne de l'assurance et des pensions professionnelles, que les fonds propres des organismes d'assurance doivent être préservés et, lorsque c'est possible, renforcés. Ils doivent ainsi faire de cet objectif leur priorité, s'abstenir de proposer la distribution de dividendes, au moins jusqu'au 1er octobre 2020 et faire preuve de modération dans les politiques d'attribution de rémunération variable.Les organismes d'assurance qui ne seraient pas en mesure de surseoir au paiement de dividendes doivent immédiatement en expliquer les raisons à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).Cette dernière souligne que la chute des marchés financiers, les difficultés rencontrées par leurs clients et, dans certaines branches, une forte dérive prévisible de la sinistralité sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur le bilan des assureurs mais aussi sur leur compte d'exploitation." Tout doit être mis en œuvre pour que le secteur reste, quelles que soient les circonstances, à même de faire face à l'ensemble des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses assurés. Il est indispensable de maintenir la capacité des assureurs à continuer de proposer toutes les garanties qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'économie et à mobiliser l'épargne des ménages pour soutenir l'investissement de l'État et des entreprises ", peut-on également lire.