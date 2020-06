La valeur du jour à Paris - AXA en forte hausse, une baisse du dividende sans surprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA (+7,70% à 18,58 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40, la décision de l'assureur de diviser par 2 son dividende n'a pas surpris. D'autant plus qu'il a ouvert la voie à un versement complémentaire au quatrième trimestre, qui compenserait le manque à gagner des actionnaires. Début avril plusieurs de ses concurrents, dont Aegon, avaient suspendu leur dividende en réaction à une demande en ce sens de l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) du fait de la pandémie de Covid-19.Cet appel avait été aussi relayé par le régulateur français, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Le Conseil d'administration de l'assureur a donc décidé de réduire la proposition de distribution de dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action. Un versement complémentaire, jusqu'à 0,70 euro par action, pourrait cependant être proposé au quatrième trimestre 2020, correspondant à une distribution exceptionnelle de réserves. Ce versement dépendra des conditions de marché et réglementaires à cette période, et devra être soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée générale ad-hoc.En parallèle, le management d'AXA a également revu ses estimations de l'impact des sinistres liés à la pandémie du Covid-19 sur le résultat opérationnel 2020. Ainsi, en Assurance dommage, le coût total des sinistres est estimé à environ 1,2 milliard d'euros après impôts et net de réassurance. UBS anticipait un impact plus faible à 1 milliard d'euros et fait remarquer que le montant représente 18% du résultat opérationnel du groupe, hors impact Covid-19. Les impacts les plus significatifs devraient provenir des lignes d'assurance perte d'exploitation et annulation d'événements.En Assurance vie, épargne, retraite et santé, aucune déviation significative n'est observée en termes de sinistralité sur l'exercice courant.Les mesures de solidarité auront un impact d'environ -0,3 milliard d'euros après impôts, incluant les couvertures étendues en santé et en invalidité pour les clients les plus vulnérables, principalement en France.Concernant les revenus financiers et les commissions en unités de compte et en gestion d'actifs, aucune estimation n'est communiquée dans la mesure où l'impact dépendra de l'évolution des marchés financiers sur l'année.