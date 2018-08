AXA : Oddo reste à l'achat après les semestriels

03/08/2018 | 10:13

Oddo confirme son opinion à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 29 E. ' L'intégration de XL Group se déroule comme prévu et le bilan du groupe va se renforcer sur 2019/2020 ' estime le bureau d'analyses.



AXA a publié hier son résultat du 1er semestre 2018. Les revenus ont été de 53,6 MdE (-1% en publié, +3% à données comparables) contre un consensus de 54,1 MdE. Le résultat opérationnel a été de 3 298 ME (+4% en publié, +9% à d.c.), supérieur aux attentes (consensus de 3 107 ME).



Le résultat net a été de 2 796 ME (-14% en publié, -11% à d.c.), contre un consensus de 2 815 ME, impacté par des éléments exceptionnels et en fair value.



' AXA prévoit toujours une marge de solvabilité de 190/200% fin 2018 post acquisition de XL Group. Compte tenu du bon développement de la marge de solvabilité, celle-ci pourrait, selon nous, être dans la partie haute de cette fourchette ' indique Oddo.



' Le gearing a augmenté à 29% (vs 25% fin 2017) et AXA prévoit toujours 32% à fin 2018 et un retour dans sa nouvelle fourchette cible de 25/28% d'ici fin 2020 '.



