AXA : excessivement décoté, selon Credit suisse

07/09/2018 | 11:04

Credit suisse confirme ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action de l'assureur français AXA, estimant le titre excessivement décoté. L'objectif de cours demeure fixé à 28 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 25%.



En excluant la filiale américaine d'assurance-vie, partiellement introduite en Bourse en vue (a priori) d'une cession, Credit suisse calcule qu'AXA est valorisé selon un faible PER 2020 d'environ 7 fois. Ce qui ne semble pas prendre en compte le meilleur équilibre de l'activité du groupe, dont plus de 50% des profits proviendront des dommages et de l'assurance santé avec le rachat de XL Group. De ce fait, cette partie d'AXA est décotée d'environ 20 à 30% relativement aux valeurs comparables européennes comme américaines, calculent les spécialistes.



Un événement pourrait jouer le rôle de catalyseur pour le titre : la journée investisseurs prévue le 28 novembre, lors de laquelle la direction devrait répondre aux inquiétudes des investisseurs quant à la solidité du bilan et XL Group notamment. Credit suisse s'attend à l'annonce du relèvement du taux de distribution des bénéfices et à des engagements sur le désendettement.





