AXA : parmi les assureurs préférés d'Oddo BHF

17/09/2018 | 11:52

Dans une note sur les grands assureurs européens, Oddo BHF indique privilégier AXA avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 29 euros, aux côtés de l'Italien Generali, ainsi que des Allemands Munich Re et Talanx.



Selon le bureau d'études, le titre de la compagnie d'assurance française 'affiche une décote injustifiée depuis l'acquisition de XL Group, alors que le groupe sera capable de rapidement désendetter son bilan'.



Il estime que le secteur devrait continuer de bénéficier d'une croissance de ses résultats basée sur l'amélioration des résultats techniques, de la hausse graduelle des taux d'intérêt et des programmes de rachat d'actions, alors que sa valorisation apparaît faible.



