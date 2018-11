AXA : 'se traite avec une forte décote' selon Oddo

07/11/2018 | 10:26

Oddo confirme son opinion Achat sur le titre et son objectif de 29 E. Le bureau d'analyses estime qu'AXA bénéficie de dynamiques opérationnelles favorables en assurance, alors qu'il se traite avec une forte décote (15%+) par rapport au secteur.



' Cette décote liée à l'acquisition de XL et à l'endettement du groupe devrait graduellement se réduire. Le coût de l'ouragan Michael est supérieur aux attentes, mais son impact final reste faible par rapport au résultat attendu d'AXA. Le groupe devrait présenter les perspectives de croissance et de rentabilité d'AXA XL lors de sa journée Investisseurs du 28 novembre prochain ' indique Oddo.



Les revenus sur 9 mois se sont élevés à 75,8 MdE (en hausse de 0,6% en publié et de 3,7% à données comparables contre +3% au 1er semestre 2018), au-dessus des attentes (consensus de 75,0 MdE, prévision Oddo de 75,1 MdE).



La marge de solvabilité du groupe à fin septembre était de 195% contre 190% attendu. Pour la 1ère fois elle intègre XL Group acquis le 12 septembre dernier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.