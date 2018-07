Axa : les prévisions de résultats semestriels d'Oddo

30/07/2018 | 10:40

Axa publiera ses résultats semestriels le 2 août prochain, avant Bourse. Oddo s'attend à des revenus en baisse en publié de 2.1% à 53,2 MdE, pénalisés par un impact de change négatif, avec des primes de 25,6 MdE assurance (-4,1%), 6,6 MdE en santé (+1.9%) et 18,7 MdE en assurance dommages (-0.8%). Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 29 E.



' Nous attendons un résultat opérationnel en baisse de 0.9% à 3 143 ME ' indique le bureau d'analyses. ' La publication du résultat du S1 2018 devrait également être l'occasion de revenir sur l'acquisition future de XL Group prévue au S2 2018, et son impact sur le bilan du groupe '.



Oddo rappelle qu'AXA prévoit une marge de solvabilité comprise entre 190 et 200% fin 2018 et un gearing d'environ 32% (il devrait selon Oddo être au final plus proche de 31%).



