Axel Springer : Barclays Capital à l'achat, cible réduite

13/12/2018 | 10:51

Le bureau d'études Barclays Capital confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du groupe de médias allemand Axel Springer. Ramené de 67,6 à 60 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de 20%.



De la journée investisseurs organisée hier par le groupe, les analystes retiennent d'abord la confiance affichée par la direction dans l'activité de petites annonces, notamment du côté des offres d'emploi qui dernièrement inquiétaient certains investisseurs. Le groupe a également confirmé les prévisions de la branche Média, et Barclays se déclare convaincu que les 9,7% du capital aux mains des petits-enfants d'Axel Springer ne seront pas vendus sur le marché à brève échéance.



Reste une difficulté : une augmentation supplémentaire des coûts dans les petites annonces immobilières l'année prochaine, avec des pertes chez Purplebricks et Homeday, des restructurations chez Logic-Immo et des investissements. D'où l'abaissement des prévisions de résultats et, partant, de l'objectif de Barclays Capital.





